Девятилетняя девочка оказалась заперта в собственном теле из-за рака мозга

Эбигейл буквально заперта в своем теле. При этом диагнозе у человека полностью отсутствует адекватная реакция на любые внешние стимулы. Так, британка не может ни пошевелиться, ни заговорить. Отвечать окружающим она может только с помощью глаз. «Словарь» ребенка сейчас состоит всего из двух слов: когда Джонсон смотрит направо - это означает «да», влево - «нет».

Эбигейл переживает последнюю стадию рака, который уже не поддается лечению. Она провела две недели в реанимации, после которой ее поместили в детскую больницу Alder Hey, где она находится в окружении близких и врачей. Семья верит, что сможет провести с малышкой Рождество.

«Мы относимся к каждому дню как к благословению и дорожим временем, которое проводим с ней», - подчеркнули родители.