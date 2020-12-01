Девятилетняя девочка оказалась заперта в собственном теле из-за рака мозга
Ребенка госпитализировали 20 сентября. Как рассказали родители, их дочь до этого выглядела совершенно здоровой и никогда не жаловалась на самочувствие. Однако врачи нашли у малышки внутримозговое кровоизлияние: анализы выявили терминальную стадию рака мозга.
December 1, 2020
44-летний отец девочки по имени Шон признался, что болезнь дочери стала шоком для всей семьи, так как ничего не предвещало беды. «Ей просто внезапно стало плохо в то утро», - отметил он.
Эбигейл буквально заперта в своем теле. При этом диагнозе у человека полностью отсутствует адекватная реакция на любые внешние стимулы. Так, британка не может ни пошевелиться, ни заговорить. Отвечать окружающим она может только с помощью глаз. «Словарь» ребенка сейчас состоит всего из двух слов: когда Джонсон смотрит направо - это означает «да», влево - «нет».
Эбигейл переживает последнюю стадию рака, который уже не поддается лечению. Она провела две недели в реанимации, после которой ее поместили в детскую больницу Alder Hey, где она находится в окружении близких и врачей. Семья верит, что сможет провести с малышкой Рождество.
«Мы относимся к каждому дню как к благословению и дорожим временем, которое проводим с ней», - подчеркнули родители.
Фото: pixabay.com
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