logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Девушке из Екатеринбурга грозит до 20 лет тюрьмы за покупку одной упаковки антидепрессантов

Дарью Беляеву из Екатеринбурга задержали на почте, где она получала посылку с антидепрессантами из Польши. Девушку обвиняют в контрабанде наркотиков в особо крупном размере и ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает РИА НОВОСТИ.

Дарья Беляева стоит на учете у психиатра, в 2012 году ей поставили диагноз «шизотипическое расстройство». Ее уже много лет мучили приступы сильной тревоги и проявления депрессии. После постановки диагноза она проходит лечение у врача. Это улучшило ее состояние, она наконец смогла работать и общаться с людьми. Но по-прежнему остаются сильная утомляемость и проблемы со сном. Поэтому, помимо предписанных врачом препаратов, Дарья решила также заказать в интернете препарат бупропион с доставкой из Польши.

Самого бупропиона нет в списке запрещенных в России препаратов. Однако оказалось, что бупропион является производным вещества эфедрон, которое считается наркотическим и запрещено на территории РФ, поэтому возбуждение уголовного дела является законным, объяснил адвокат Геннадий Нефедовский в интервью РИА Новости.

Но вина Дарьи Беляевой может быть признана, только если будет доказано, что она отдавала себе отчет, что покупает запрещенное вещество, необходима психиатрическая экспертиза, добавил Нефедовский.

Дело передано в отдел МВД в аэропорту Кольцово Екатеринбурга с формулировкой «за незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере». Сейчас Дарья Беляева находится дома под подпиской о невыезде.

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич