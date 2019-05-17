Девушке из Екатеринбурга грозит до 20 лет тюрьмы за покупку одной упаковки антидепрессантов

Дарья Беляева стоит на учете у психиатра, в 2012 году ей поставили диагноз «шизотипическое расстройство». Ее уже много лет мучили приступы сильной тревоги и проявления депрессии. После постановки диагноза она проходит лечение у врача. Это улучшило ее состояние, она наконец смогла работать и общаться с людьми. Но по-прежнему остаются сильная утомляемость и проблемы со сном. Поэтому, помимо предписанных врачом препаратов, Дарья решила также заказать в интернете препарат бупропион с доставкой из Польши.

Самого бупропиона нет в списке запрещенных в России препаратов. Однако оказалось, что бупропион является производным вещества эфедрон, которое считается наркотическим и запрещено на территории РФ, поэтому возбуждение уголовного дела является законным, объяснил адвокат Геннадий Нефедовский в интервью РИА Новости.

Но вина Дарьи Беляевой может быть признана, только если будет доказано, что она отдавала себе отчет, что покупает запрещенное вещество, необходима психиатрическая экспертиза, добавил Нефедовский.

Дело передано в отдел МВД в аэропорту Кольцово Екатеринбурга с формулировкой «за незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере». Сейчас Дарья Беляева находится дома под подпиской о невыезде.