Девушка выдавила безобидный прыщ на лице и ослепла
Болезнь появилась у 17-летней девушки в 2019 году от выдавливания «безобидного» прыща на носу. После процедуры у филиппинки развился сильный отек, который распространился на глаза и стал причиной потери зрения.
Девушка родила ребенка в 16 лет. Когда на ее лице появилось странное пятно, она думала, что это связано с гормонами из-за ранней беременности. Подросток выдавила прыщ, через несколько дней он стал болеть, а потом появилась отечность. Это было похоже на «надувающийся воздушный шар».
В итоге нарост охватил ее лицо и начал влиять на зрение. «Я думала, что это обычный прыщик, но было так больно, что не могла спать по ночам. Я пробовала все, чтобы вылечить его, но ничего не помогло. Теперь я чувствую, что мое лицо никогда не будет прежним», - объяснила Мэри. Она пошла в больницу только через год после инцидента.
Муж филиппинки Альберт Сейлз, работающий на соседской ферме без постоянного дохода, не мог позволить себе лечение и дорогостоящие лекарства, чтобы помочь своей жене. Он обратился за помощью к врачам и благотворителям. «Я хочу попросить добрых людей сделать пожертвования, чтобы мы, наконец, могли отправить ее в больницу. Нашего заработка хватает только на годовалого ребенка. Я не могу оплатить медицинские счета», - сказал он.
Фото и видео: YouTube/Christine Shanahan, pexels.com
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