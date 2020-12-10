Девушка выдавила безобидный прыщ на лице и ослепла

В итоге нарост охватил ее лицо и начал влиять на зрение. «Я думала, что это обычный прыщик, но было так больно, что не могла спать по ночам. Я пробовала все, чтобы вылечить его, но ничего не помогло. Теперь я чувствую, что мое лицо никогда не будет прежним», - объяснила Мэри. Она пошла в больницу только через год после инцидента.

Муж филиппинки Альберт Сейлз, работающий на соседской ферме без постоянного дохода, не мог позволить себе лечение и дорогостоящие лекарства, чтобы помочь своей жене. Он обратился за помощью к врачам и благотворителям. «Я хочу попросить добрых людей сделать пожертвования, чтобы мы, наконец, могли отправить ее в больницу. Нашего заработка хватает только на годовалого ребенка. Я не могу оплатить медицинские счета», - сказал он.