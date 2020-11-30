Девушка винила в постоянной боли в ушах шампунь — и внезапно оглохла

Лорин до сих пор не знает, что стало причиной потери слуха. В детстве она испытывала болезненные ощущения в ушах, и в ее барабанные перепонки вставляли крошечные втулки, которые избавляли ее от неприятных ощущений. Но во взрослом возрасте ничего подобного с ней не происходило, потому она была удивлена, когда боль вернулась в феврале 2019 года. Однако проверка слуха не показала никаких драматичных изменений, лишь небольшое понижение восприимчивости звуков в левом ухе. «Я никогда не думала, что потеряю слух в таком раннем возрасте, — признается Лорин. — Я надеялась, что это произойдет лишь в старости, как у всех, потому испытала шок». Студентка добавляет, что испробовала все, чтобы сохранить способность слышать: принимала стероиды, прошла курс лечения, но ничто не помогло. Однако ни МРТ, ни другие анализы не смогли выявить первопричину ее болезни.

Фото: depositphotos

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