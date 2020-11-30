Девушка винила в постоянной боли в ушах шампунь — и внезапно оглохла
Как сообщает британский онлайн-портал Metro, один из докторов обвинил в ее проблеме шампунь, которым она тогда пользовалась: будто бы, попадая в уши, он раздражал слуховой проход, из-за чего и возникали боли, и рекомендовал сменить средство. Однако в октябре 2019 года Лорин внезапно проснулась в агонии, ее срочно доставили в больницу, где врачи обнаружили, что за ночь она потеряла большую часть слуха. На сегодняшний день девушка полностью оглохла на левое ухо и из-за возросших проблем с правым вынуждена носить слуховой аппарат, и научилась читать по губам. Однако Лорин сетует, что из-за пандемии коронавируса все люди вынуждены носить маски, потому этот навык оказался для нее бесполезен. «Я чувствую на протяжении всего того времени, что я страдала, не понимая, что со мной, врачам было все равно. Мне казалось, что никто из них не заинтересован в том, чтобы помочь мне», — с горечью заявила она.
Лорин до сих пор не знает, что стало причиной потери слуха. В детстве она испытывала болезненные ощущения в ушах, и в ее барабанные перепонки вставляли крошечные втулки, которые избавляли ее от неприятных ощущений. Но во взрослом возрасте ничего подобного с ней не происходило, потому она была удивлена, когда боль вернулась в феврале 2019 года. Однако проверка слуха не показала никаких драматичных изменений, лишь небольшое понижение восприимчивости звуков в левом ухе. «Я никогда не думала, что потеряю слух в таком раннем возрасте, — признается Лорин. — Я надеялась, что это произойдет лишь в старости, как у всех, потому испытала шок». Студентка добавляет, что испробовала все, чтобы сохранить способность слышать: принимала стероиды, прошла курс лечения, но ничто не помогло. Однако ни МРТ, ни другие анализы не смогли выявить первопричину ее болезни.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!