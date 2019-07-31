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Девушка устроила неизлечимо больной сестренке выпускной мечты

Лана Никсон пережила 2 операции и множество курсов химиотерапии из-за редкой формы рака мозга, однако врачи не могут пообещать родителями, что болезнь отступит, и она доживет до своего окончания школы.

Трехлетняя малышка Лана Никсон борется с редкой формой неизлечимой опухоли мозга. Стены больниц она видит чаще детских площадок, а вместо беззаботности, веселья и знакомства с детьми у нее регулярные обследования, приемы лекарств, операции, химиотерапия и почти непрекращающаяся боль. Врачи ставят неутешительные диагнозы, и именно поэтому у Ланы каждый день как маленький праздник. Так продолжалось целый год, пока родители, которые специально бросили работу ради того, чтобы больше времени проводить с маленькой дочерью, не решили устроить ей настоящий праздник — выпускной, ведь до своего окончания школы она может не дожить.

Выбор пал на это событие, потому что старшая дочь, 16-летняя Нева, как раз готовится получать документ об образовании и праздновать одно из самых значительных событий в жизни. На выпускной сестры оделись в платья нежного розового цвета, украшенные пайетками на груди. У Ланы нет волос — поэтому на нее надели в тон наряду ободок с огромным бантом. К слову, прибытие на праздник у девушек тоже было громким — они, словно две принцессы, подъехали к школе на черном Роллс-ройсе.

«Тот день был очень эмоциональным: Лана стала важной частью выпускного своей сестры. После нескольких месяцев больничных платьев и пижам, в настоящем платье Лана выглядела очень хорошо», — сказала Джемма, мать девочек.

«Лана была так счастлива, улыбчива и активна, как любой другой трехлетний ребенок. Это просто душераздирающе. Я не представляю, насколько им тяжело через это проходить», — признается владелец элитной иномарки Шеб Ахктар британскому изданию Daily Mail.

Прошлой осенью Лана разболелась, но врачи разводили руками: они считали, что у девочки вирус, инфекция или проблемы с желудком, ведь ей было трудно ходить, она много спала и сильно худела из-за постоянной рвоты. Никто не мог предположить, что атипическая тератоидно-рабдоидная опухоль (быстрорастущий рак, обнаруживаемый в головном и спинном мозге) коснется Ланы, однако результаты МРТ были неутешительными. Тогда ей сделали первую операцию, через несколько дней — еще одну. Позже следовали 12 циклов высокодозной химиотерапии, которая продолжается до сих пор.

Девочка безостановочно мучается: рвота кровью, кровотечения из носа, боли из агрессивной опухоли — несмотря на то, что болезнь реагирует на лечение, Лана по-прежнему нуждается в серьезном уходе и лечении. Никто не может сказать несчастным родителями, сможет ли она справиться со страшным диагнозом, оттого и стало таким важным отпраздновать маленькой девочке выпускной и показать, что в мире есть много поводов для радости и счастья — главное не прекращать бороться.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, facebook