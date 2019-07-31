Девушка устроила неизлечимо больной сестренке выпускной мечты

Выбор пал на это событие, потому что старшая дочь, 16-летняя Нева, как раз готовится получать документ об образовании и праздновать одно из самых значительных событий в жизни. На выпускной сестры оделись в платья нежного розового цвета, украшенные пайетками на груди. У Ланы нет волос — поэтому на нее надели в тон наряду ободок с огромным бантом. К слову, прибытие на праздник у девушек тоже было громким — они, словно две принцессы, подъехали к школе на черном Роллс-ройсе.

«Тот день был очень эмоциональным: Лана стала важной частью выпускного своей сестры. После нескольких месяцев больничных платьев и пижам, в настоящем платье Лана выглядела очень хорошо», — сказала Джемма, мать девочек.

«Лана была так счастлива, улыбчива и активна, как любой другой трехлетний ребенок. Это просто душераздирающе. Я не представляю, насколько им тяжело через это проходить», — признается владелец элитной иномарки Шеб Ахктар британскому изданию Daily Mail.