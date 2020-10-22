Девушка устала страдать от эндометриоза и в 21 год принудительно начала менопаузу

Оливия призналась, что из-за терапии у нее начали выпадать волосы, появились приливы, ночная потливость, раздражительность и бессонница. Из-за этого она не могла жить нормальной для 21-летней девушки жизнью. «Все мои друзья гуляют и хорошо проводят время, но я не могу этого сделать, так как из-за алкоголя мне становится только хуже», – пояснила она. На свой день рождения британка устроила вечеринку, с которой ей пришлось уйти домой через час из-за сильной боли и кровотечения. Все это вызывало у нее постоянное беспокойство и усиливало ее депрессию, она чувствовала себя изолированной от друзей и общества, потому что никто ее не понимал. Оливия надеется, что подобное тяжелое лечение принесет свои плоды, так как половину жизни ей приходилось нелегко, а после терапии боли ушли, но пришлось смириться с мыслью, что она никогда не сможет родить ребенка и что у нее менопауза в столь юном возрасте. Однако девушка признается, что ей очень повезло с парнем, который очень ее поддерживает и помогает сохранить позитивный настрой.

Фото: facebook Olivia Jackson

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