Девушка умерла после приема противозачаточных таблеток

Экспертиза выявила, что Ришка умерла в результате тромба, вызванного таблеткой. Выяснилось, что погибшая принимала комбинированное противозачаточное средство, врачи прописали девушке лекарство для регуляции менструации после того, как ей поставили диагноз поликистоз яичников.

Медики посоветовали ей вернуться на обследование, но из-за того, что жалоб не было, продолжали давать таблетки. «Значит, ей не измеряли артериальное давление и вес в течение двух лет. Они просто продолжали давать ей лекарство. Насколько нам известно, этот сгусток крови был на ее ноге, он попал в сердце и убил», - уточнили родные.

Они хотят предупредить девушек об опасности принятия таких медикаментов без постоянного контроля врача.

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