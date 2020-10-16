Девушка умерла от опухоли мозга после того, как ее отправили домой с парацетамолом
Лидия Гонсалес скончалась 12 июля. Мать 22-летней девушки Лидия Гарсия обвинила в смерти дочери «хаос» в клиниках из-за коронавируса. По ее словам, девушку «бросили без какого-либо лечения», так как врачи уделяли приоритетное внимание пациентам с COVID-19.
Woman, 22, dies from brain tumour after being sent home with paracetamolhttps://t.co/RgbuR98ndc— Daily Star (@dailystar) October 16, 2020
Лидия так и не получила результатов анализов после первого посещения больницы и не дождалась лечения на основании диагноза. Гонсалес работала стоматологом-гигиенистом и жила в Паленсии, автономная область Кастилия и Леон, где в мае она заметила первые симптомы болезни.
«У нее закружилась голова, сестру тошнило, а еще она стала видеть размыто», - уточнил ее двоюродный брат, не назвавший имени, в интервью местным СМИ. Врачи неотложной помощи, увидев, что у девушки большая опухоль в левой части мозга, решили сделать биопсию в Вальядолиде, соседнем городе. «Она провела там десять дней в полном одиночестве, пока они, наконец, не сделали процедуру 14 мая», - объяснила мать девушки. Через четыре дня после биопсии Лидию отправили домой, пока медики ждали результатов. Там она и скончалась. «После операции дочь отправили домой с парацетамолом, ее бросили без какого-либо лечения», - подчеркнула мать погибшей. Гарсия знает, что не вернет дочь, но хочет добиться справедливости.
Фото: Pixabay.com
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