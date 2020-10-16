Девушка умерла от опухоли мозга после того, как ее отправили домой с парацетамолом

«У нее закружилась голова, сестру тошнило, а еще она стала видеть размыто», - уточнил ее двоюродный брат, не назвавший имени, в интервью местным СМИ. Врачи неотложной помощи, увидев, что у девушки большая опухоль в левой части мозга, решили сделать биопсию в Вальядолиде, соседнем городе. «Она провела там десять дней в полном одиночестве, пока они, наконец, не сделали процедуру 14 мая», - объяснила мать девушки. Через четыре дня после биопсии Лидию отправили домой, пока медики ждали результатов. Там она и скончалась. «После операции дочь отправили домой с парацетамолом, ее бросили без какого-либо лечения», - подчеркнула мать погибшей. Гарсия знает, что не вернет дочь, но хочет добиться справедливости.