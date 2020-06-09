Девушка с жуткими прыщами на лице и шее вынуждена выбирать, лечить акне или депрессию

Как передает британский онлайн-портал The Sun, у Люси Моррис сильная угревая сыпь появилась впервые в 18-летнем возрасте. Ситуация быстро ухудшилась: у нее стали образовываться болезненные фурункулы на лице и шее. Состояние кожи подорвало уверенность девушки в себе, и она была вынуждена скрывать болезнь при помощи тяжелого макияжа, шарфов и солнцезащитных очков, чтобы избежать неприятных комментариев и осуждающих взглядов.

Девушка пыталась сделать все, чтобы очистить кожу – от безрецептурных продуктов и косметических средств, до нескольких часов непрерывного сидения на солнце в надежде, что высыпания подсохнут. «Акне оказало огромное влияние на мое психическое здоровье и подорвало мою уверенность в себе. Раньше я пряталась за толстым слоем косметики и много пила в кругу друзей, чтобы избавиться от неловкости за состояние своей кожи», – призналась Люси. Однако от неприятных насмешек незнакомцев это не спасало. Кроме того, люди из добрых побуждений пытались ей советовать, как лучше лечить воспаления, что еще сильнее заставляло ее чувствовать себя неуютно.