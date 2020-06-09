Девушка с жуткими прыщами на лице и шее вынуждена выбирать, лечить акне или депрессию
Фото: facebook Lucy Morris
Как передает британский онлайн-портал The Sun, у Люси Моррис сильная угревая сыпь появилась впервые в 18-летнем возрасте. Ситуация быстро ухудшилась: у нее стали образовываться болезненные фурункулы на лице и шее. Состояние кожи подорвало уверенность девушки в себе, и она была вынуждена скрывать болезнь при помощи тяжелого макияжа, шарфов и солнцезащитных очков, чтобы избежать неприятных комментариев и осуждающих взглядов.
Девушка пыталась сделать все, чтобы очистить кожу – от безрецептурных продуктов и косметических средств, до нескольких часов непрерывного сидения на солнце в надежде, что высыпания подсохнут. «Акне оказало огромное влияние на мое психическое здоровье и подорвало мою уверенность в себе. Раньше я пряталась за толстым слоем косметики и много пила в кругу друзей, чтобы избавиться от неловкости за состояние своей кожи», – призналась Люси. Однако от неприятных насмешек незнакомцев это не спасало. Кроме того, люди из добрых побуждений пытались ей советовать, как лучше лечить воспаления, что еще сильнее заставляло ее чувствовать себя неуютно.
Когда Люси поняла, что ей уже ничто не помогает, она отправилась к косметологу, который выписал ей рецепт на «Роаккутан», весьма эффективный препарат для лечения кистозного акне, который известен своими тяжелыми побочными эффектами, среди которых – трудности с моторикой, перепады настроения, повышенная тревожность, головные боли, депрессия и многое другое. Девушка сказала, что результаты от приема лекарства появились очень быстро, а через 9 месяцев прыщи практически исчезли. Однако все это время Люси страдала от регулярных кровотечений из носа и сильнейшей депрессии. Девушка не знала, стоит ли продолжать лечение. Перед ней встал тяжелый выбор: избавиться от депрессии или продолжить лечение акне. И она выбрала второе. По ее словам, все 9 месяцев ей было очень тяжело, ко всему прочему добавлялся стресс из-за жизни в другой стране и аренды неудачного жилья, что только ухудшало состояние кожи, но Люси справилась. Она говорит: «Я не могу описать, как я была счастлива, когда лечение завершилось. У меня исчезли прыщи, повысилась уверенность в себе. И депрессия в конце концов отступила».
Фото: facebook Lucy Morris
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