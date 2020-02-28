Девушка решила сэкономить на пластическом хирурге и поплатилась «провисшей» грудью и рубцами

27-летняя Кимберли Саад провела в 2019 году две операции стоимостью 6000 фунтов стерлингов в турецкой клинике пластической хирургии. Их цены значительно ниже, чем у конкурентов и отбоя от пациенток из других стран нет.

Еще не так давно Кимберли весила почти 150 килограммов. Затем она существенно похудела, но осталась недовольна обвисшей грудью и большим количеством потерявшей тонус кожи на животе. Девушка решила устранить эти изъяны с помощью двух пластических операций. И начала искать подходящую клинику.

Турецкая лечебница привлекла ее демократичными ценами за услуги и впечатляющими фото на сайте в Сети. Прилетев в клинику, Кимберли испытала первое разочарование: «больница оказалась маленьким старым зданием на унылой улице». Хирурга девушка встретила только утром в день операции. Она утверждает, что персонал был не слишком приветлив и ее даже «не взвесили перед наркозом». Затем она обратила внимание, что медсестры не носили медицинских масок, а многие медицинские отходы сливали прямо в унитаз.

Но главное, Саад оказалась недовольна результатами операций: одна ее грудь провисла, а на животе образовался гнойный пузырь и незаживающие шрамы. В родной Великобритании пациентка уже выложила 10 000 стерлингов за операцию по коррекции, она также постоянно принимает антибиотики. Кимберли хочет получить компенсацию с турецкой клиники, но те даже не выходят на связь с ней, сообщает BBC News.

Британские коллеги, в свою очередь, призывают пациентов заранее думать о возможных рисках любой пластической операции и стараться делать их в родной стране, где всегда могут оказать своевременную помощь. И не поддаваться на сомнительные рекламные предложения.