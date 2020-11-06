Девушка рассказала, каково ей было жить в тисках тяжелой анорексии: «Я весила всего 30 кг»

По словам Сары, в подростковом возрасте она хорошо себя чувствовала, занималась спортом и была довольно уверена в себе, однако все изменилось, когда она поступила в университет. Внезапно из-за стресса она стала просто одержимой в плане контроля над своим телом и тем, сколько она ест. Порции уменьшались ежедневно. В конце концов на завтрак у нее была баночка обезжиренного йогурта, на обед – протеиновый батончик и диетическая кола, а ужин ограничивался овощами, такими как салат, цукини и брокколи. «Речь не шла о похудении, – поясняет она. – Все дело было в желании обрести контроль и быть лучшей версией себя». Когда ее вес достиг отметки 30 кило, ее кости болели, она чувствовала себя постоянно уставшей, пропали месячные, начались регулярные кровотечения из носа, стали выпадать волосы.

Переломный момент наступил, когда вмешался ее куратор в университете, обеспокоенный тем, как она выглядит. Он категорично заявил, что девушка отстранена от учебы до тех пор, пока ей не разрешат вернуться терапевт и психолог, и отправил ее в больницу, где Саре пришлось провести больше недели. Ей был поставлен диагноз «нервная анорексия» и назначена программа восстановления, согласно которой ей разрешалось передвигаться только в инвалидном кресле в ванную комнату, приходилось есть продукты, которых она избегала месяцами, включая макароны и фастфуд. «Человеку с психическим заболеванием сложно признать, что он болен, – говорит она, – но я ела все, что давали, потому что хотела вернуться к учебе».

После того как ее выписали из больницы, Сара в течение 2 месяцев не занималась спортом и поставила перед собой задачу есть все, в чем раньше себе отказывала: гамбургеры, блины, углеводы, затем постепенно начала понемногу возвращаться в тренажерный зал, чтобы восстановить утраченные мышцы, прекратила считать калории, в результате набрала 19 килограммов и теперь имеет здоровый индекс массы тела. Теперь она очень трепетно относится к своему психическому здоровью и больше не допускает нервных перегрузок.

Фото: Instagram sarahrav

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