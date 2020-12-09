Девушка раскрыла неявный симптом смертоносной болезни

20-летняя девушка в октябре 2018 года проснулась с ощущением, что у нее затекла шея. Кроме того, у нее постоянно было чувство, что в горле что-то застряло. «Казалось, что горло царапает зернышко от поп-корна», - описала симптом австралийка.

Врач направил пациентку на УЗИ. Исследование показало у девушки лимфому Ходжкина. У студентки нашли рак лимфатической системы организма: опухоль размером с грейпфрут выросла от шеи к груди.