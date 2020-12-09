Девушка раскрыла неявный симптом смертоносной болезни
Фото: instagram.com/rikki_stern
20-летняя девушка в октябре 2018 года проснулась с ощущением, что у нее затекла шея. Кроме того, у нее постоянно было чувство, что в горле что-то застряло. «Казалось, что горло царапает зернышко от поп-корна», - описала симптом австралийка.
Врач направил пациентку на УЗИ. Исследование показало у девушки лимфому Ходжкина. У студентки нашли рак лимфатической системы организма: опухоль размером с грейпфрут выросла от шеи к груди.
Рикки прошла курс химиотерапии. При этом перед лечением у Стерн взяли несколько яйцеклеток, чтобы заморозить их и дать студентке возможность в будущем стать матерью.
Лечение дало результаты, но были и побочные эффекты. Так, у Рикки появились язвы во рту, она страдала от постоянной боли в костях, слабости и запоров. У молодой австралийки полностью выпали волосы, ресницы и брови.
Не впасть в уныние помогла поддержка близких и молодого человека, который даже одевал ее в моменты, когда девушке было очень плохо. Напомним, лимфома Ходжкина - это злокачественное заболевание лимфоидной ткани.
Фото: Instagram/@rikki_stern
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