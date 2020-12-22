Девушка провела ночь в судорогах и узнала, что у нее рак

«У меня была такая сильная боль в спине. Я не выходила из ванны, просто пытаясь избавиться от боли. Были сильные судороги ночью», - уточнила британка.

Дженни из Честера сейчас проходит лечение в онкологическом центре Клаттербриджа. Так как химиотерапия вызывает бесплодие, девушка заморозила яйцеклетки. Врачи дают небольшие шансы на выздоровление. «Я сильный человек. Доктора сказали мне «Никогда не говори никогда». Поэтому верю в выздоровление и надеюсь, что буду жить по-настоящему полной жизнью», - сказала девушка и призвала людей тщательнее следить за своим здоровьем.