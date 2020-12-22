Девушка провела ночь в судорогах и узнала, что у нее рак
32-летняя женщина в августе вышла на прогулку и вдруг почувствовала желудочные спазмы и диарею. Врачи, подозревавшие у британки синдром раздраженного кишечника, после подробных анализов нашли шишку в паху. В октябре 2020 года ей сообщили ужасные новости: опухоль диаметром девять сантиметров выросла в ее анусе, онкология распространилась на лимфатические узлы в нижней части тела.
December 22, 2020
«У меня была такая сильная боль в спине. Я не выходила из ванны, просто пытаясь избавиться от боли. Были сильные судороги ночью», - уточнила британка.
Дженни из Честера сейчас проходит лечение в онкологическом центре Клаттербриджа. Так как химиотерапия вызывает бесплодие, девушка заморозила яйцеклетки. Врачи дают небольшие шансы на выздоровление. «Я сильный человек. Доктора сказали мне «Никогда не говори никогда». Поэтому верю в выздоровление и надеюсь, что буду жить по-настоящему полной жизнью», - сказала девушка и призвала людей тщательнее следить за своим здоровьем.
Фото: pixabay.com
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