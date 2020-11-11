Девушка приняла симптомы рака груди за боль из-за неудобного спортивного бюстгальтера

Линдси не сильно переживала, и хотя согласилась на исследование, подумывала о его отмене, так как неприятные ощущения больше не повторялись. Однако ультразвуковое сканирование выявило подозрительное новообразование, а проведенная позднее биопсия показала, что нее рак груди. После компьютерной томографии, подтвердившей диагноз, доктора объявили, что ее лечение будет включать химио- и лучевую терапию, а также лампэктомию (секторальную резекцию молочной железы). В марте 2017 года Линдси начала терапию. Всего ей сделали шесть курсов химиотерапии, после которых ее здоровье сильно ухудшилось. После каждого сеанса женщина в течение 5 дней не могла встать с постели – она была не готова к таким эмоциональным и физическим последствиям, у нее появилось сильное беспокойство: «Я чувствовала себя неспособной справиться с масштабами происходящего, мне казалось, я ужасно уязвима и нахожусь в темном месте, где нет никакого просвета. Только дети помогли мне пройти через это».

После 3 курсов, в июне, Линдси прошла повторное сканирование, показавшее, что новообразование уменьшилось, но даже радостные новости не снизили степень ее тревожности. Затем британке вырезали часть молочной железы и лимфоузлы. Но на этом ее испытания не закончились: развилась инфекция из-за скопления лимфатической жидкости, из-за чего ей пришлось вернуться в больницу на 5 дней и лечиться антибиотиками. В сентябре Линдси ждало 20 сеансов лучевой терапии, которая уничтожила последние раковые клетки. Несмотря на то, что врачи объявили женщине, что она здорова, ей потребовалось много времени, чтобы восстановиться эмоционально и переосмыслить свою жизнь: «Мне невероятно повезло, лечение спасло меня, и я смогу увидеть, как вырастут мои дочери. Но я также чувствую себя невероятно измотанной и постоянно беспокоюсь, что рак вернется», – призналась она.

Фото: pixabay

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