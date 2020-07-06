Девушка приняла опасную болезнь за сильное похмелье и осталась парализованной

Оказалось, что у девушки редкое неврологическое заболевание – синдром Гиейна-Барре, которое встречается только у одного человека на 100 тысяч. Оно проявляется в виде мощного иммунного ответа на кишечную или легочную инфекцию и поражает нервную систему. «Я помню, как очнулась в больнице, и это был худший день в моей жизни. Я злилась и была в отчаянии от того, что моя жизнь так перевернулась. Первый год лечения был ночным кошмаром, я ненавидела абсолютно все. Все мои планы разрушились. Я чувствовала себя потерянной», – объяснила Рэйчел. Девушка полгода пролежала в больнице, подключенная к аппаратам, ела с ложки и передвигалась исключительно в инвалидном кресле: «Это было чудовищно! Я, молодая и еще недавно здоровая, оказалась парализована с головы до пят и не могла не то, что двигаться, а даже кричать от боли. Это было мучительно!», – отметила она, добавив, что запретила себе сдаваться и переставать верить, что поправится. 59 дней интенсивной терапии и 76 дней реабилитации, но в итоге Рэйчел действительно смогла выйти из больницы на своих ногах.

Однако несмотря на все трудности девушка благодарна своей болезни, так как благодаря ей она поняла, чем действительно хочет заниматься в будущем. После выздоровления она перешла на курс физиотерапии в университете и в июне уже получила диплом. «Болезнь - это лучшее, что произошло со мной, потому что благодаря ей я стала тем, кто я есть. Я так много работала, это было очень больно, но я горжусь собой и тем, что все преодолела», – пояснила Рэйчел.

Фото: facebook Rachael Bailey

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