Девушка приняла опасную болезнь за сильное похмелье и осталась парализованной
Девушка, которой сейчас 25 лет, сообщила британскому онлайн-порталу The Sun, что в 2014 году она была студенткой в Ливерпульском университете им. Джона Мура, где изучала криминологию и психологию. И однажды во время вечеринки с друзьями она почувствовала покалывание в ногах, но не придала этому событию никакого значения. На следующий день каждый шаг ей причинял боль, но она списала все на тяжелое похмелье, которое наступило после весело проведенной ночи. Однако состояние Рэйчел быстро ухудшалось, она уже не могла пошевелить ногами и была доставлена в больницу. Спустя всего 3 дня врачи вынуждены были ввести ее в состояние медицинской комы, так как она потеряла способность говорить, ходить и дышать и могла общаться с врачами только глазами – указывая им на буквы алфавита.
Оказалось, что у девушки редкое неврологическое заболевание – синдром Гиейна-Барре, которое встречается только у одного человека на 100 тысяч. Оно проявляется в виде мощного иммунного ответа на кишечную или легочную инфекцию и поражает нервную систему. «Я помню, как очнулась в больнице, и это был худший день в моей жизни. Я злилась и была в отчаянии от того, что моя жизнь так перевернулась. Первый год лечения был ночным кошмаром, я ненавидела абсолютно все. Все мои планы разрушились. Я чувствовала себя потерянной», – объяснила Рэйчел. Девушка полгода пролежала в больнице, подключенная к аппаратам, ела с ложки и передвигалась исключительно в инвалидном кресле: «Это было чудовищно! Я, молодая и еще недавно здоровая, оказалась парализована с головы до пят и не могла не то, что двигаться, а даже кричать от боли. Это было мучительно!», – отметила она, добавив, что запретила себе сдаваться и переставать верить, что поправится. 59 дней интенсивной терапии и 76 дней реабилитации, но в итоге Рэйчел действительно смогла выйти из больницы на своих ногах.
Однако несмотря на все трудности девушка благодарна своей болезни, так как благодаря ей она поняла, чем действительно хочет заниматься в будущем. После выздоровления она перешла на курс физиотерапии в университете и в июне уже получила диплом. «Болезнь - это лучшее, что произошло со мной, потому что благодаря ей я стала тем, кто я есть. Я так много работала, это было очень больно, но я горжусь собой и тем, что все преодолела», – пояснила Рэйчел.
Фото: facebook Rachael Bailey
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