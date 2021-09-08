Девушка прикована к постели из-за псевдоболезни — ее тело считает, что у нее рак

Как сообщает Daily Мail, лечащий врач Ким Слейтер был совершенно сбит с толку большим количеством симптомов, но с помощью компьютерной томографии смог установить причину недомоганий. По его мнению, состояние возникает, когда высокое давление внутри черепа вызывает опухолевидные симптомы, включая изменение зрения и головные боли. Данное расстройство поражает примерно одного человека из 100 тысяч, а его природа неизвестна, впрочем также как и способы лечения, в связи с этим героиня материала чувствует себя потерянной.

«Когда мне поставили диагноз, я была в ужасном состоянии: каждый день испытывала головные боли, похожие на мигрень, которые вдобавок вызывали головокружение, тошноту и эмоциональное истощение. Боль была такой изнуряющей, что я практически не могла говорить и забывала вещи из-за тумана в голове. Мой парень Лиам переехал ко мне и делал почти все за меня: от приготовления пищи до уборки, даже помогал мне в ванной в особенно плохие дни», — поделилась Ким. «В последующие месяцы мне хотелось, чтобы это была настоящая опухоль, которую я могла бы вырезать, выбросить и жить своей жизнью», — отметила Слейтер.

На очередной консультации с врачом девушка узнала о взаимосвязи ожирения и обсуждаемого расстройства, после чего начала худеть. Не так давно Ким нашла нейроофтальмолога и врача общей практики, которые пытаются найти способы лечения, поскольку назначенные обезболивающие препараты перестали ей помогать.