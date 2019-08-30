Девушка, потерявшая мать из-за рака груди, через 2 недели столкнулась с таким же диагнозом

26-летняя Эмма Макаули знала, к чему ей готовиться. Спустя 2 недели после того, как в возрасте 61 года ее мать скончалась из-за рака, девушка решила проверить свое здоровье, когда обнаружила маленькое уплотнение под грудью. Результаты собственной биопсии оказались неутешительными — МРТ подтвердила наличие опухоли.

«Моя жизнь уже развалилась, а затем, просто чтобы убедиться, что от нее ничего не останется, она разбилась на еще более мелкие кусочки. Я ничего не чувствовала, когда врачи впервые сказали, что это рак. Я онемела и просто спросила их: «Ну, что с этим делать?». У меня только что были похороны моей мамы, эту печаль невозможно пережить», — рассказывает Эмма британскому изданию Daily Mail.

У девушки, несмотря на все горе, остались силы жить и побеждать страшную болезнь — спустя пять месяцев химиотерапии и курса лечения, она решилась на двойную мастэктомию. Для того, чтобы стать увереннее в своем выборе, Эмма не раз обращалась за помощью в Сеть, где женщины делились историями об операции и гордостью за оставленные шрамы, которые подарили им жизнь без онкологии.