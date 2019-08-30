Девушка, потерявшая мать из-за рака груди, через 2 недели столкнулась с таким же диагнозом

26-летняя Эмма Макаули знала, к чему ей готовиться. Спустя 2 недели после того, как в возрасте 61 года ее мать скончалась из-за рака, девушка решила проверить свое здоровье, когда обнаружила маленькое уплотнение под грудью. Результаты собственной биопсии оказались неутешительными — МРТ подтвердила наличие опухоли.
«Моя жизнь уже развалилась, а затем, просто чтобы убедиться, что от нее ничего не останется, она разбилась на еще более мелкие кусочки. Я ничего не чувствовала, когда врачи впервые сказали, что это рак. Я онемела и просто спросила их: «Ну, что с этим делать?». У меня только что были похороны моей мамы, эту печаль невозможно пережить», — рассказывает Эмма британскому изданию Daily Mail.
У девушки, несмотря на все горе, остались силы жить и побеждать страшную болезнь — спустя пять месяцев химиотерапии и курса лечения, она решилась на двойную мастэктомию. Для того, чтобы стать увереннее в своем выборе, Эмма не раз обращалась за помощью в Сеть, где женщины делились историями об операции и гордостью за оставленные шрамы, которые подарили им жизнь без онкологии.
Макаули помнила и о том, что жизнь матери оборвалась из-за этой же чудовщиной болезни —несмотря на то, что рак молочной железы она успешно победила, в дальнейшем болезнь все равно распространилась на легкие, печень и мозг. Мама поддерживала всех вокруг и уверяла, что справится, но врачи радужных ожиданий не разделяли — они оказались правы.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos