Девушка перепутала симптомы разорвавшегося аппендицита с тяжелым похмельем

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, первый раз сильные боли в животе у жительницы Ирландии появились еще в 2017 году. В тот момент девушке было всего 19 лет. Они то стихали, то вновь возвращались. Эмбер обращалась к врачам, но они говорили, что все дело в том, что ее желудочно-кишечный тракт очень чувствительный. Постепенно девушка даже привыкла к этой ситуации, но все равно думала, что что-то с ней не то.

Спустя два года перманентно плохого самочувствия и диагноза «синдром раздраженного кишечника» Скотт отправилась с друзьями на вечеринку по случаю празднования Дня святого Патрика, где весело провела время, попивая алкоголь. Утром ее состояние резко ухудшилось: живот заболел резко и очень сильно. Сначала девушка решила, что это просто результат похмелья, однако боль не проходила и только усиливалась. «Я лежала на диване и не могла пошевелиться, так мне было плохо. Я чувствовала, что умираю, и сказала маме, что мне нужно в больницу, но она лишь со смехом заметила, что надо было меньше пить накануне», – пояснила она.