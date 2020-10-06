Девушка наносила искусственный загар и обнаружила у себя рак в подмышке
Как уточнила 24-летняя девушка, она нашла небольшую шишку в подмышечной впадине, когда провела ладонью по коже.
New Zealand woman's breast cancer find in her armpit while she was applying fake tan saved life - Daily Mail https://t.co/lCqWO2LotZ pic.twitter.com/MDr9eCeOXf— afridi nawaz (@afridinawaz98) October 5, 2020
Обратившись к терапевту, она услышала, что вероятно это просто обнаженный лимфатический узел. Поскольку через месяц опухоль так и не исчезла, Митчелл, работающую менеджером по продажам, направили к маммологу. В миг, когда она услышала о своем диагнозе, мир перевернулся.
Многочисленные тесты подтвердили у нее рак груди второй стадии с тройным положительным результатом. Опухоль была небольшая, но нуждалась в оперативном лечении из-за агрессивной формы рака. Из-за онкологии девушка потеряла волосы, а также отложила свадьбу.
«Мне было плохо от того, что моя жизнь перевернулась на 180 градусов», - вспоминает Таш.
После лечения опухоль девушки уменьшилась на 75%. Тогда она поняла, что изменились ее представления о жизни.
«Мы замечаем столько неважных мелочей. Я сейчас часто думаю, что могу каждый день стоять на своих ногах и чувствовать себя хорошо. Я получила шанс в жизни и так благодарна за это», - делится Митчелл. Таш надеется, что ее лечение не помешает ей родить детей.
Фото: Pexels Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!