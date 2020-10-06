Девушка наносила искусственный загар и обнаружила у себя рак в подмышке

Многочисленные тесты подтвердили у нее рак груди второй стадии с тройным положительным результатом. Опухоль была небольшая, но нуждалась в оперативном лечении из-за агрессивной формы рака. Из-за онкологии девушка потеряла волосы, а также отложила свадьбу.

«Мне было плохо от того, что моя жизнь перевернулась на 180 градусов», - вспоминает Таш.

После лечения опухоль девушки уменьшилась на 75%. Тогда она поняла, что изменились ее представления о жизни.

«Мы замечаем столько неважных мелочей. Я сейчас часто думаю, что могу каждый день стоять на своих ногах и чувствовать себя хорошо. Я получила шанс в жизни и так благодарна за это», - делится Митчелл. Таш надеется, что ее лечение не помешает ей родить детей.