Девушка годами неправильно носила линзы и едва не лишилась глаз
Девушка не понимала, почему теряет зрение, а ее лицо распухло до размеров арбуза. Обеспокоенная шотландка обратилась к медикам. Врачи выяснили, что 24-летняя пациентка годами неправильно носила линзы для глаз, что стало причиной появления в организме неприятного соседа.
'Touching my contact lens with a wet hand left me blind in one eye' https://t.co/wrvFqZFyDM #EyeHealth pic.twitter.com/fYhhENlqYi— Haag-Streit UK (@HS_UK) September 29, 2020
Покупая линзы, Шарлотта, как и все, была уверена: это то, что легко поможет ей улучшить зрение. Обычно она надевала линзы перед сном. За ночь линзы меняли форму передней части глаза, тонизируя глазную мышцу, и помогали девушке хорошо видеть днем.
В первое время прогресс был очевиден: Шарлотта была в восторге от ярких красок днем. Со временем зрение в одном глазу стало заметно ухудшаться: мир казался девушке размытым, преобладали темные тона. Рассматривая себя в зеркале, Кларксон подумала, что в глаз попала соринка. Но осмотр у врача шокировал не только медиков, но и Шарлотту.
Глаз девушки краснел и воспалялся с каждым днем. Два врача диагностировал у пациентки агрессивный ячмень и выписал ей антибиотики. Через несколько недель, когда лечение не помогло, Шарлотта обратилась к третьему специалисту. «К этому времени мое лицо распухло, и я почти ничего не видела правым глазом», — вспоминает она.
Выяснилось, что девушка сама стала причиной недуга. Перед тем, как надеть линзы, она иногда увлажняла руки водой. Девушка не подозревала, что таким образом поселила в своем глазу крошечного водного паразита. Акантамеба, вызывающая развитие кератита, заболевания, провоцирующего слепоту, чуть не стоила Шарлотте глаз. Паразит попадает в глаз при плохой гигиене при обращении с контактными линзами.
Фото: Pexels
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