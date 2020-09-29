Девушка годами неправильно носила линзы и едва не лишилась глаз

Покупая линзы, Шарлотта, как и все, была уверена: это то, что легко поможет ей улучшить зрение. Обычно она надевала линзы перед сном. За ночь линзы меняли форму передней части глаза, тонизируя глазную мышцу, и помогали девушке хорошо видеть днем.

В первое время прогресс был очевиден: Шарлотта была в восторге от ярких красок днем. Со временем зрение в одном глазу стало заметно ухудшаться: мир казался девушке размытым, преобладали темные тона. Рассматривая себя в зеркале, Кларксон подумала, что в глаз попала соринка. Но осмотр у врача шокировал не только медиков, но и Шарлотту.