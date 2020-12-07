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Девушка чуть не лишилась жизни из-за небольшого пятна под глазом

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Фото: instagram.com/terri_hahipene

Жительница Австралии по имени Хайпен рассказала, как маленькое пятно под ее глазом оказалось признаком смертоносной болезни, пишет Daily Mail.

Девушка из города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, уточнила, что впервые заметила проблему пять лет назад, в 29-летнем возрасте. Она ждала второго ребенка, а мать беременной обратила внимание на странное пятно на лице дочери. Под левым глазом Хайпен появился небольшой участок кожи, который был бледным и почти прозрачным, а также слегка блестел. Тогда девушка не придала словам матери значения.

Через восемь месяцев Хайпен получила на почту напоминание о необходимости обследоваться в клинике по борьбе с раком. На приеме девушка указала на все еще едва заметное пятно под глазом. Врач, решивший исследовать его под микроскопом, выяснил, что у пациентки базалиома - разновидность рака кожи.

«Он еще раз посмотрел и сказал, что новообразование нужно удалить немедленно», - подчеркнула девушка. Опухоль была размером с монетку в два австралийских доллара. Лечение оставило на лице австралийки шрам от левого глаза до уголка губ, но через пять лет он практически стал невидимым.

Медики добавили, что в случае промедления с лечением женщина могла лишиться зрения, а при худшем исходе - жизни. Хайпен призвала людей регулярно проверяться у врачей, пользоваться солнцезащитными кремами и не увлекаться солярием.

Фото: Instagram/@terri_hahipene

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