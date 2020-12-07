Девушка чуть не лишилась жизни из-за небольшого пятна под глазом
Фото: instagram.com/terri_hahipene
Девушка из города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, уточнила, что впервые заметила проблему пять лет назад, в 29-летнем возрасте. Она ждала второго ребенка, а мать беременной обратила внимание на странное пятно на лице дочери. Под левым глазом Хайпен появился небольшой участок кожи, который был бледным и почти прозрачным, а также слегка блестел. Тогда девушка не придала словам матери значения.
Через восемь месяцев Хайпен получила на почту напоминание о необходимости обследоваться в клинике по борьбе с раком. На приеме девушка указала на все еще едва заметное пятно под глазом. Врач, решивший исследовать его под микроскопом, выяснил, что у пациентки базалиома - разновидность рака кожи.
«Он еще раз посмотрел и сказал, что новообразование нужно удалить немедленно», - подчеркнула девушка. Опухоль была размером с монетку в два австралийских доллара. Лечение оставило на лице австралийки шрам от левого глаза до уголка губ, но через пять лет он практически стал невидимым.
Медики добавили, что в случае промедления с лечением женщина могла лишиться зрения, а при худшем исходе - жизни. Хайпен призвала людей регулярно проверяться у врачей, пользоваться солнцезащитными кремами и не увлекаться солярием.
Фото: Instagram/@terri_hahipene
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