Девушка чуть не лишилась жизни из-за небольшого пятна под глазом

«Он еще раз посмотрел и сказал, что новообразование нужно удалить немедленно», - подчеркнула девушка. Опухоль была размером с монетку в два австралийских доллара. Лечение оставило на лице австралийки шрам от левого глаза до уголка губ, но через пять лет он практически стал невидимым.

Медики добавили, что в случае промедления с лечением женщина могла лишиться зрения, а при худшем исходе - жизни. Хайпен призвала людей регулярно проверяться у врачей, пользоваться солнцезащитными кремами и не увлекаться солярием.