Девушка 4 года страдала от болей и отсутствия цикла, а врачи заявили, что она – истеричка

Однако Мадлен знала, что что-то не так, потому решила для начала скорректировать питание, убрав из рациона глютен, но это не помогло. Боли стали невыносимыми, ей пришлось вновь обратиться в больницу, где ей наконец провели исследование, которое показало, что у нее две матки, две шейки матки, один яичник и отсутствует почка. Источник боли выявило МРТ, в ходе которого выяснилось, что ее вторая матка заблокирована наросшей кожей и заполнена менструальной кровью, которая накопилась в ней за 4 года. Удивительно, что за это время не произошло разрыва органа. Девушку срочно доставили в отделение неотложной помощи и выкачали более 100 мл жидкости. Спустя три месяца ей провели операцию по удалению клапана, который закупоривал матку и не давал выходить крови, и сказали, что, если она решит завести детей, ей понадобится медицинская помощь, так как у женщин с ее патологией 80% шанс выкидыша или преждевременных родов.

Фото: Instagram madeleineandm.e

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