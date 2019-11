Девочка с редким генетическим заболеванием и «дырой» в сердце выжила вопреки прогнозам врачей

View this post on Instagram

•Feeding Tube Awareness Week• Fact #3: Every month we get a shipment full of feeding supplies! We get feeding bags, extensions, 60cc syringes, 10mL & 6mL syringes, q tips, and formula!