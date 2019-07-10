Девочка родилась с огромными зрачками и вынуждена постоянно носить солнцезащитные очки

Двухлетней девочке приходится носить солнцезащитные очки каждый день, потому что она родилась без радужной оболочки в глазах, что делает ее чрезвычайно чувствительной к свету, сообщает британское издание Daily Mail.

У юной англичанки Рианнон Кей полностью черные глаза, без радужки, такое состояние называется аниридией.

Она не может контролировать количество света, попадающего в ее глаза, потому что именно радужная оболочка контролирует размеры зрачка с помощью мышц, а именно через зрачки свет проникает в глаза.