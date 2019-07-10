Девочка родилась с огромными зрачками и вынуждена постоянно носить солнцезащитные очки

Двухлетней девочке приходится носить солнцезащитные очки каждый день, потому что она родилась без радужной оболочки в глазах, что делает ее чрезвычайно чувствительной к свету, сообщает британское издание Daily Mail.
У юной англичанки Рианнон Кей полностью черные глаза, без радужки, такое состояние называется аниридией.
Она не может контролировать количество света, попадающего в ее глаза, потому что именно радужная оболочка контролирует размеры зрачка с помощью мышц, а именно через зрачки свет проникает в глаза.
Поэтому даже зимой ей приходится носить очки с сильным затемнением. Сейчас она видит на близком расстоянии, но в будущем может столкнуться со значительными проблемами со зрением.
По данным Genetics Home Reference, редкое генетическое заболевание поражает примерно одного из каждых 75 000 детей во всем мире.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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