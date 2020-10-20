Девочка-подросток выиграла 25 000 долларов за то, что нашла способ излечения от COVID-19
Как сообщает онлайн-издание CNN, девочка сделала открытие, которое может помочь в борьбе против коронавирусной инфекции, которая сотрясает мир с начала 2020 года. Аника с юных лет увлекается наукой и изначально хотела изучать вирус гриппа, однако из-за пандемии переключила свое внимание на поиске лекарства от COVID-19. Вдохновила ее на исследование информация о том, что в США ежегодно, несмотря на прививки и массу существующих на рынке препаратов, умирают тысячи людей от различных инфекций.
В своем открытии девочка использовала методику in-silico для обнаружения молекулы свинца, способной избирательно связываться с белком-шипом коронавируса. Потенциально это может стать новым способом лечения заболевания. Следующая цель Аники – начать работать с учеными и большими исследователями, которые занимаются изучением пандемии и способами взять ее под контроль. Она признается, что для нее было большой честью получить данную премию, это стимулирует ее на дальнейшее продолжение работы.
Напомним, что по состоянию на 20 октября 2020 года общее число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 40 миллионов. Из них – 1 431 635 в России. Количество новых случаев ежедневно растет: сегодня побит новый антирекорд – 16 319 человек.
Фото: depositphotos
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