Девочка-подросток выиграла 25 000 долларов за то, что нашла способ излечения от COVID-19

В своем открытии девочка использовала методику in-silico для обнаружения молекулы свинца, способной избирательно связываться с белком-шипом коронавируса. Потенциально это может стать новым способом лечения заболевания. Следующая цель Аники – начать работать с учеными и большими исследователями, которые занимаются изучением пандемии и способами взять ее под контроль. Она признается, что для нее было большой честью получить данную премию, это стимулирует ее на дальнейшее продолжение работы.

Напомним, что по состоянию на 20 октября 2020 года общее число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 40 миллионов. Из них – 1 431 635 в России. Количество новых случаев ежедневно растет: сегодня побит новый антирекорд – 16 319 человек.

Фото: depositphotos

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