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Девочка, из-за заболевания кожи похожая на 60-летнюю старушку, страдает от насмешек сверстников

Бо Ракчиг, маленькая девочка из Камбоджи, родилась с редким генетическим заболеванием, в результате которого ее кожа с первых дней жизни выглядит обвисшей и морщинистой. И за 10 лет ситуация только ухудшилась.

Школьница с телом девочки и лицом пенсионерки подвергается жестоким насмешкам, причем не только со стороны окружающих, ее оскорбляют и родные братья и сестры.

Точная причина состояния Бо не установлена, так как родители ни разу в жизни не водили девочку к врачам. Предположительный диагноз – липодистрофия, из-за которой не образуется жировая ткань, или дерматолиз Алибера, вызывающий уменьшение эластичности кожи. Историю малышки решил рассказать британский таблоид Mirror.

Фото: кадр из видео Daily Mirror

Бо признается, что она единственная из всех детей в семье выглядит старой: «Мои братья и сестры не называют меня сестрой, они зовут меня бабушкой».

Родственники и местные монахи считают, что виной всему плохая карма девочки, один из священнослужителей даже заявил ей, что «она до сих пор не очистила свой путь от плохой жизни». Однако он же поощряет желание Бо противостоять хулиганам, насмехающимся над ее недугом.

На вопрос журналистов, испытывает ли она стеснение и смущение, девочка твердо отвечает «да», но признает также, что никогда в жизни не просила у матери отвести ее к врачу. Ее главная мечта – вырасти, заработать денег и сделать пластическую операцию: «Я хочу красивое лицо. Хочу сделать операцию. Другие дети зовут меня старухой. Это обидно».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, Daily Mirror

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