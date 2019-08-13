Девочка, из-за заболевания кожи похожая на 60-летнюю старушку, страдает от насмешек сверстников

Школьница с телом девочки и лицом пенсионерки подвергается жестоким насмешкам, причем не только со стороны окружающих, ее оскорбляют и родные братья и сестры.

Точная причина состояния Бо не установлена, так как родители ни разу в жизни не водили девочку к врачам. Предположительный диагноз – липодистрофия, из-за которой не образуется жировая ткань, или дерматолиз Алибера, вызывающий уменьшение эластичности кожи. Историю малышки решил рассказать британский таблоид Mirror.