28-летняя женщина с удивлением узнала на раннем сроке, что беременна двойней. На тот момент у нее подрастали четверо детей. Однако радость вскоре сменилась горем: на девятой неделе при сканировании стало понятно, что у девочки-близнеца не прослеживается сердцебиение. Более того, очень скоро она «исчезла» в утробе матери. Беременная сделала четыре УЗИ в разных медицинских центрах - они все подтвердили, что она вынашивает теперь лишь одного ребенка. Специалисты говорят, что подобное явление не редкость и называют его синдромом исчезнувшего близнеца. Процесс «рассасывания» может действовать до II триместра.В январе женщина родила сына. Она с удивлением обнаружила на его ноге родимое пятно в виде отсканированного фото его умершей сестры, сделанного на девятой неделе беременности. «Это не шокировало меня, скорее обрадовало. Я знаю, что это всегда будет напоминанием для сына о том, что у него была сестра-близнец», - рассказывает в интервью [Daily Mail] (https://www.dailymail.co.uk/health/article-7990791/Baby-died-vanished-womb-leaves-twin-brother-amazing-birthmark.html) молодая мама, у которой уже пятеро детей.Ребенок родился на три недели раньше срока. Его мама боялась, что у малыша могут быть патологии, так как изначально речь шла о двойне. Однако сын родился здоровым и быстро набрал недостающий вес. Сейчас семья находится дома. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!