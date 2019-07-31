Дети, рожденные от родителей старшего возраста, ведут себя лучше и менее агрессивны

Исследователи обнаружили, что потомки более зрелых матерей и отцов обычно менее агрессивны, сообщает британское издание Daily Mail.
Исследователи проанализировали поведение более 32 800 голландских детей в возрасте от 10 до 12 лет. Их поведение оценивалось отцами, матерями, учителями и самими детьми с помощью ряда стандартизированных мер.
Возраст матерей в исследовании варьировался от 16 до 48 лет, в то время как младшему отцу было 17 лет, а самому старшему — 68 лет.
Соавтор исследования, профессор Доррет Бумсма из Vrije Universiteit Amsterdam, сказал: «Возможно, одна из причин, по которой у пожилых родителей есть дети с меньшим количеством проблем, таких как агрессия, заключается в том, что у пожилых родителей больше ресурсов и более высокий уровень образования. Но важно отметить, что более высокий средний образовательный уровень старших родителей не полностью объясняет снижение уровня внешних проблем у их детей».
Предыдущее исследование показало, что у пожилых родителей чаще бывают дети с аутизмом или шизофренией. Однако новая научная работа не нашла подобной закономерности.
Д-р Marielle Zondervan-Zwijnenburg говорит: «Что касается общих проблем поведения, мы не нашли причин для будущих родителей беспокоиться о вредных последствиях рождения ребенка в более старшем возрасте». Исследование было опубликовано в журнале Child Development.
Однако не стоит забывать, что отсроченная беременность сопровождается повышенным риском осложнений, таких как выкидыш, преэклампсия или необходимость в кесаревом сечении, напоминают ученые.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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