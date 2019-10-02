passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, в два раза чаще склонны к развитию пищевой аллергии

Принято считать, что для младенца нет ничего лучше грудного молока. Так, например, в журнале Международная Аллергология нередко появляются результаты исследований, о том, как грудное вскармливание является надежной профилактикой инфекций, ожирения и диабета. Однако недавнее исследование японских ученых удивило медицинское сообщество своими результатами.

Оказывается, дети, находящиеся исключительно на грудном вскармливании, в два раза чаще, чем “искусственники” склоны к развитию пищевой аллергии.

К такому выводу пришли японские ученые, проанализировав результаты 46 тысяч новорожденных. Младенцев разделили на 3 группы, в соответствием с типом их питания: грудное вскармливание, смешанное и искусственное.
Далее ученые собрали информацию о визитах этих детей в возрасте от 6 до 18 месяцев к педиатрам с жалобами на пищевую аллергии.

Результаты проведенного анализа показали, что дети, которых кормили исключительно грудным молоком, в два раза чаще лечились от пищевой аллергии, нежели их сверстники, выросшие на искусственном вскармливании.

Ученые предполагают, что такие парадоксальные результаты связаны с более поздним введением прикорма. Как правило, матери, кормящие грудью, не спешат знакомить своих детей с новой пищей. Тогда как у ребенка высока вероятность столкнуться с аллергией на определенные продукты питания, если они вводятся в более позднем возрасте. Так, например, одно из исследований показало, что у малышей гораздо реже бывает аллергия на коровье молоко, если ввести его в рацион питания ребенка в раннем возрасте, с 9 до 12 месяцев.

Ученые подчеркивают, что в ходе исследования они не собирали информацию о том, когда и как дети начинали принимать твердую пищу. Поэтому предположение о взаимосвязи позднего введения прикорма у детей, находящихся исключительно на грудном вскармливание, и развитии аллергии пока не доказано и требует отдельного исследования.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!