Дети, находящиеся на грудном вскармливании, в два раза чаще склонны к развитию пищевой аллергии

Оказывается, дети, находящиеся исключительно на грудном вскармливании, в два раза чаще, чем “искусственники” склоны к развитию пищевой аллергии.

К такому выводу пришли японские ученые, проанализировав результаты 46 тысяч новорожденных. Младенцев разделили на 3 группы, в соответствием с типом их питания: грудное вскармливание, смешанное и искусственное.

Далее ученые собрали информацию о визитах этих детей в возрасте от 6 до 18 месяцев к педиатрам с жалобами на пищевую аллергии.

Результаты проведенного анализа показали, что дети, которых кормили исключительно грудным молоком, в два раза чаще лечились от пищевой аллергии, нежели их сверстники, выросшие на искусственном вскармливании.

Ученые предполагают, что такие парадоксальные результаты связаны с более поздним введением прикорма. Как правило, матери, кормящие грудью, не спешат знакомить своих детей с новой пищей. Тогда как у ребенка высока вероятность столкнуться с аллергией на определенные продукты питания, если они вводятся в более позднем возрасте. Так, например, одно из исследований показало, что у малышей гораздо реже бывает аллергия на коровье молоко, если ввести его в рацион питания ребенка в раннем возрасте, с 9 до 12 месяцев.

Ученые подчеркивают, что в ходе исследования они не собирали информацию о том, когда и как дети начинали принимать твердую пищу. Поэтому предположение о взаимосвязи позднего введения прикорма у детей, находящихся исключительно на грудном вскармливание, и развитии аллергии пока не доказано и требует отдельного исследования.