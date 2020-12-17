Десятилетний школьник впал в кому из-за болезни Кавасаки, вызванной коронавирусом

Мальчик живет с родителями, 51-летними Томми и Трейси, в городе Армадейл, Западный Лотиан. Неделю назад отец и мать заметили в поведении ребенка странности – он начал путаться во время разговора и терять ориентацию в пространстве. Они немедленно позвонили в скорую.

В больнице у школьника взяли анализы, но первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. Несмотря на это, состояние Джека ухудшилось. Жизненно важные органы мальчика воспалились, его сердце начало отказывать, а кровяное давление было опасно низким. Школьник впал в кому. По словам медиков, у него наблюдалась редкая болезнь Кавасаки, которая связана с коронавирусом у детей.