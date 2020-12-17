Десятилетний школьник впал в кому из-за болезни Кавасаки, вызванной коронавирусом
Мальчик живет с родителями, 51-летними Томми и Трейси, в городе Армадейл, Западный Лотиан. Неделю назад отец и мать заметили в поведении ребенка странности – он начал путаться во время разговора и терять ориентацию в пространстве. Они немедленно позвонили в скорую.
В больнице у школьника взяли анализы, но первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. Несмотря на это, состояние Джека ухудшилось. Жизненно важные органы мальчика воспалились, его сердце начало отказывать, а кровяное давление было опасно низким. Школьник впал в кому. По словам медиков, у него наблюдалась редкая болезнь Кавасаки, которая связана с коронавирусом у детей.
Schoolboy, 10, left in coma after suffering from Kawasaki-like disease linked to Covid https://t.co/iDSbOCEkab pic.twitter.com/Ur5jS380tT— Daily Mirror (@DailyMirror) December 17, 2020
«Поскольку это случается очень редко, врачи не знали, что делать с Джеком. Им пришлось связаться с коллегами, которые лечили пациентов с этим заболеванием», - говорит мать ребенка.
Спустя несколько дней состояние мальчика начало улучшаться, и его перевели из отделения интенсивной терапии в другую палату, а потом выписали. «Он начал ходить в школу на пару часов, чтобы то и дело видеться с друзьями, но сейчас он не может пользоваться лестницей или заниматься физкультурой. Поскольку его состояние связано с коронавирусом, ни мы, ни эксперты не знаем, что ждет Джека в будущем. Мы просто верим, что он вернется к своей нормальной жизни», - уточнила мать.
Ранее у детей по всему миру начали выявлять случаи заболевания, схожего по симптоматике с синдромом Кавасаки. Ученые предполагают вероятную взаимосвязь возникновения нового воспалительного синдрома с коронавирусом. Как уточняли эксперты, кавасаки-подобный синдром может привести к летальному исходу примерно в 2-3% случаев.
Фото: pixabay.com
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