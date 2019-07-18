Дешевые перелеты и горящие туры спровоцировали рост развития рака кожи за последние 10 лет

Скачок рака меланомы был зарегистрирован во всех возрастах, и этот вид рака поднялся на три строчки — с 8 места на 5 — среди самых распространенных видов рака в Великобритании, сообщает британское издание Daily Mail.
А среди молодых людей в Великобритании это второй по распространенности вид рака: в возрасте с 25 до 49 лет заболеваемость увеличилась на 70% с 1990-х годов.
Эксперты считают, что причина в дешевых пакетных турах и скидках на полеты. Рост количества дешевых рейсов означает, что многие люди теперь уезжают за границу, где они могут подвергаться сильному солнечному свету несколько раз в год.
Согласно последним имеющимся данным, случаи заболевания раком меланомы увеличились более чем на треть у женщин и на 55 процентов у мужчин с 2004–2006 по 2014–2016 годы. Эксперты отмечают, что рост заболеваемости связан в том числе с ростом осведомленности и более частым выявлением.
Эксперты считают, что почти девять из десяти случаев можно предотвратить, если люди защитят свою кожу с помощью солнцезащитного крема с высоким содержанием фактора. Меланому можно предотвратить, если использовать защитные кремы с СПФ-фактором, причем делать это нужно не только в отпуске (а там тем более!), но даже в облачную погоду у себя на родине: например, в Великобритании советуют использовать крем минимум 15 СПФ с апреля по сентябрь.
Мишель Митчелл, исполнительный директор Cancer Research UK, сказала: «Хотя некоторые могут подумать, что загар является признаком хорошего здоровья, здорового загара не существует, на самом деле ваше тело пытается защитить себя от вредных лучей».
Риск развития меланомы увеличивается с возрастом, примерно половина людей с диагнозом меланомы в Великобритании в возрасте 65 лет и старше.
По словам профессора Стивена Повиса, национального медицинского директора NHS, уровень выживаемости находится на рекордно высоком уровне, однако многие люди не принимают профилактических мер.
«Эти статистические данные подчеркивают важность нашей кампании «Соблюдай свой тон», которая поощряет людей придерживаться своего естественного оттенка кожи и безопасных способов поведения на солнце», — отмечают эксперты.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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