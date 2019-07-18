Дешевые перелеты и горящие туры спровоцировали рост развития рака кожи за последние 10 лет

Скачок рака меланомы был зарегистрирован во всех возрастах, и этот вид рака поднялся на три строчки — с 8 места на 5 — среди самых распространенных видов рака в Великобритании, сообщает британское издание Daily Mail.

А среди молодых людей в Великобритании это второй по распространенности вид рака: в возрасте с 25 до 49 лет заболеваемость увеличилась на 70% с 1990-х годов.

Эксперты считают, что причина в дешевых пакетных турах и скидках на полеты. Рост количества дешевых рейсов означает, что многие люди теперь уезжают за границу, где они могут подвергаться сильному солнечному свету несколько раз в год.

Согласно последним имеющимся данным, случаи заболевания раком меланомы увеличились более чем на треть у женщин и на 55 процентов у мужчин с 2004–2006 по 2014–2016 годы. Эксперты отмечают, что рост заболеваемости связан в том числе с ростом осведомленности и более частым выявлением.

Эксперты считают, что почти девять из десяти случаев можно предотвратить, если люди защитят свою кожу с помощью солнцезащитного крема с высоким содержанием фактора. Меланому можно предотвратить, если использовать защитные кремы с СПФ-фактором, причем делать это нужно не только в отпуске (а там тем более!), но даже в облачную погоду у себя на родине: например, в Великобритании советуют использовать крем минимум 15 СПФ с апреля по сентябрь.

Мишель Митчелл, исполнительный директор Cancer Research UK, сказала: «Хотя некоторые могут подумать, что загар является признаком хорошего здоровья, здорового загара не существует, на самом деле ваше тело пытается защитить себя от вредных лучей».

Риск развития меланомы увеличивается с возрастом, примерно половина людей с диагнозом меланомы в Великобритании в возрасте 65 лет и старше.