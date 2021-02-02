Дешевую российскую мебель признали опасной для здоровья

Они напомнили, что создаваемая «черными» производителями мебель может быть опасной для здоровья. По данным ассоциации, объем нелегального производства в этом секторе к 2021 году достиг исторического максимума — 40 миллиардов рублей. В основном, вне закона производят корпусную (это спальни, кухни, прихожие) и мягкую мебель (сюда входят диваны, кресла).

По мнению специалистов, «черные» мебельщики стремятся уйти от выполнения технических регламентов по формальдегиду, уклониться от налогов или снизить бюрократическую нагрузку на бизнес.