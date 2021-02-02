Дешевую российскую мебель признали опасной для здоровья
Они напомнили, что создаваемая «черными» производителями мебель может быть опасной для здоровья. По данным ассоциации, объем нелегального производства в этом секторе к 2021 году достиг исторического максимума — 40 миллиардов рублей. В основном, вне закона производят корпусную (это спальни, кухни, прихожие) и мягкую мебель (сюда входят диваны, кресла).
По мнению специалистов, «черные» мебельщики стремятся уйти от выполнения технических регламентов по формальдегиду, уклониться от налогов или снизить бюрократическую нагрузку на бизнес.
Предложение провоцируют и покупатели, которые в условиях экономического кризиса предпочитают покупать дешевую продукцию. Разница в цене между «серой» и «белой» мебелью может достигать 40%.
«Есть случаи, когда нелегальный завод использовал в качестве сырья при изготовлении мягкой мебели самую дешевую древесно-стружечную плиту с высоким содержанием ядовитого для человека формальдегида», — уточнили в организации.
Как пишет «Лента.ру», также здоровью человека могут навредить средства, используемые «черными» производителями для защиты мягкой мебели от влаги. Не исключено использование свинцовых красок.
Фото: pixabay.com
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