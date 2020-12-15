Дерматологи назвали способ предотвратить смертоносный рак
Как объяснили ученые, это особо смертоносный и агрессивный тип рака кожи, который быстро образует метастазы.
Эксперты напомнили, что чаще всего заболевания кожи появляются из-за длительного пребывания на солнце. Риск их образования снижают кремы с SPF30. Средства блокируют вредное ультрафиолетовое излучение. Они могут защитить человека благодаря химическим фильтрам, таким как диоксид титана и оксид цинка.
Исследование показывает, что кремы действительно помогают предотвратить появление меланомы и плоскоклеточного рака кожи. Кроме того, они тормозят старение кожи.
Медики не рекомендуют наносить кремы на тело младенцев до полугода. Кожа новорожденных поглощает больше компонентов, входящих в состав защитных средств. Также средства могут негативно влиять на экологию.
Ученые посоветовали использовать и другие способы защиты: носить широкополые шляпы и стараться быть в тени, если ультрафиолетовый индекс превышает трех баллов по 11-бальной шкале.
Фото: pixabay.com
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