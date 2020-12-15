Дерматологи назвали способ предотвратить смертоносный рак

Исследование показывает, что кремы действительно помогают предотвратить появление меланомы и плоскоклеточного рака кожи. Кроме того, они тормозят старение кожи.

Медики не рекомендуют наносить кремы на тело младенцев до полугода. Кожа новорожденных поглощает больше компонентов, входящих в состав защитных средств. Также средства могут негативно влиять на экологию.

Ученые посоветовали использовать и другие способы защиты: носить широкополые шляпы и стараться быть в тени, если ультрафиолетовый индекс превышает трех баллов по 11-бальной шкале.