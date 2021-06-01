Дерматолог раскрыла признаки опасных веснушек
О пигментации рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского центра «Триактив» Наталия Гайдаш. По ее словам, проявления веснушек свойственны молодежи до 25 лет и зависят от фототипа человека, который определяется по цвету кожи, волос и глаз. «Первый фототип — это люди с очень светлой кожей, которая обязательно обгорает при любом контакте с ультрафиолетом, глаза у них светлые. Если волосы и кожа начинают темнеть, а глаза все равно светлые, это второй фототип, третий фототип — это более темная кожа, более темные волосы, а глаза могут быть как голубыми, так и карими. Четвертый тип — совсем темные, и пятый — негроидная раса», — сообщила доктор.
Чем человек светлее, тем фототип меньше и вероятность веснушек больше. То есть они свойственны в основном первому и второму фототипу, а третьему — реже. Располагаются они чаще всего на открытых для солнечных лучей участках кожи: лице или плечах.
По мнению медика, веснушки часто путают с солнечным лентиго — пигментацией, которая тоже появляется под воздействием ультрафиолета у более взрослых людей, но оно темнее и больше по размерам. Само по себе солнечное лентиго не приносит неудобства, но такую пигментацию важно контролировать. «Иногда лентиго может быть лентиго-меланомой, очень жестким раком кожи, поэтому людям с первым и вторым фототипом, которые склонны к появлению веснушек, нужно осенью приходить к врачам, чтобы они делали им дерматоскопическое исследование и отделяли зерна от плевел», — заключила Наталия Гайдаш.
Фото: freepik.com
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