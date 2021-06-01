Дерматолог раскрыла признаки опасных веснушек

Чем человек светлее, тем фототип меньше и вероятность веснушек больше. То есть они свойственны в основном первому и второму фототипу, а третьему — реже. Располагаются они чаще всего на открытых для солнечных лучей участках кожи: лице или плечах.

По мнению медика, веснушки часто путают с солнечным лентиго — пигментацией, которая тоже появляется под воздействием ультрафиолета у более взрослых людей, но оно темнее и больше по размерам. Само по себе солнечное лентиго не приносит неудобства, но такую пигментацию важно контролировать. «Иногда лентиго может быть лентиго-меланомой, очень жестким раком кожи, поэтому людям с первым и вторым фототипом, которые склонны к появлению веснушек, нужно осенью приходить к врачам, чтобы они делали им дерматоскопическое исследование и отделяли зерна от плевел», — заключила Наталия Гайдаш.