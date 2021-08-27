Дерматолог объяснила взаимосвязь между кожными высыпаниями и серьезными заболеваниями

Кроме того, маленькие красные пятна на коже, известные как петехии, могут появляться в результате лейкемии. Данный тип рака крови начинается в костном мозге, при этом злокачественные клетки также могут распространяться по всему телу с кровотоком, уточнила доктор. Тогда красноватая сыпь на руках и спине сигнализирует о любом типе рака.

Фиолетовые пятна под кожей могут быть результатом нарушений свертываемости крови и происходить в связи с низким или, наоборот, высоким уровнем тромбоцитов. Слабые кровеносных сосуды, цинга, ВИЧ, гепатит C считаются возможными виновниками патологии.

Менингит можно определить по проявлениям, похожим на след от уколов. Чтобы определить наверняка, надо прижать стакан к высыпанию. Если не тускнеет при надавливании, значит, вызвано воспалением.

Темные, сухие, уплотненные и зудящие участки кожи в складчатых зонах, вроде подмышек или паха, тоже должны насторожить. «Темное пятно или полоса бархатистой кожи на задней части шеи, подмышечной впадине, в паху или где-либо еще может означать, что у вас повышен уровень инсулина в крови, что является признаком диабета. Черный акантоз обычно развивается медленно, его быстрое распространение бывает связано с раком», — заключила дерматолог Валаят Хуссейн.