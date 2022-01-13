Дерматолог назвала оптимальную частоту смены постельного белья

Людям, имеющим кожные заболевания, менять постельное белье следует заметно чаще. При чем в некоторых случаях это может требоваться ежедневно, отметила специалист. Тогда как детям достаточно постирать комплект раз в неделю, что рекомендуется делать при температуре не выше 60°C.

Несвоевременная замена белья опасна для здоровья, отметила Юлия Галлямова в беседе с «Вечерней Москвой». «Отсутствие гигиены — это опасно. Если вы не меняете белье вовремя, то создаете условия для размножения различных бактерий и вирусов. Грязное постельное белье — это источник бактерий и вирусов для кожи. Могут возникнуть гнойничковые заболевания, различные дерматиты. Вполне возможен синдром раздраженной кожи. Не стоит забывать и о насекомых: есть риск проявления чесотки, вшей и так далее», — объяснила она.