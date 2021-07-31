Денис Проценко дал прогнозы на новый локдаун и рассказал, что грозит тем, кто не сделал вторую прививку

Также, врач высоко оценил стимулирование вакцинации при помощи QR-кодов. «QR-код был абсолютно крутым управленческим решением, потому что это позволило столкнуть с мертвой точки программу вакцинации. То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей», — добавил он. Проценко напомнил, что у привитых течение болезни проходит по совершенно иному сценарию.

Медик объяснил, что человек считается полностью вакцинированным, когда проходит 14 дней после введения второго компонента препарата. Но россияне уже после первой прививки нередко «расслабляются» и «ощущают себя в доспехах», притом что иммунитет к COVID-19 еще не успел полноценно сформироваться: «Я не знаю, что в голове у людей, которые говорят: "Вот мы вторую прививку не будем делать". Для меня это нонсенс. Мы каждый день с коллегами делаем обход в красной зоне, у нас до сих пор 263 пациента в отделении реанимации, 90 человек находятся на ИВЛ, проводится ЭКМО. Это для нас не пустые слова. Пациенты погибают, и ты понимаешь: если бы этот пациент был вакцинирован, то сценарий протекал бы совершенно по-другому», — эмоционально отреагировал он.