logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«День начался в больнице»: Светлана Лобода вновь была госпитализирована

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Светлана Лобода

Arrows-left
Arrows-right
Reload
36-летняя Светлана Лобода сообщила, что опять побывала в больнице, однако тут же успокоила поклонников.

23 октября певица Светлана Лобода почувствовала острую боль в спине и была госпитализирована прямо с репетиции своего московского шоу. На следующий день молодая мама перенесла срочную операцию на почках, но через неделю после выписки уже отправилась на гастроли по Германии. А по возвращении звезда… вновь попала в больницу.

«Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате — @anitatsoy — твоя помощь в самой экстренной ситуации — абсолютно бесценна. Благодарю тебя) Потихоньку организм восстаеавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов. Дай Бог. Совсем скоро мы отправляемся в тур по Уралу, а пока готовим для вас наш новый блокбастер #instadrama», — заявила Лобода в своем микроблоге, немало перепугав поклонников (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, буквально через несколько часов Светлана сочла нужным добавить: «Это была плановая проверка! Все гуд, котики». Напомним, весной этого года блондинка стала мамой во второй раз, родив еще одну дочь, которую назвала Тильдой (возможно, в честь ее предполагаемого отца, солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна).

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...