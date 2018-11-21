«День начался в больнице»: Светлана Лобода вновь была госпитализирована

23 октября певица Светлана Лобода почувствовала острую боль в спине и была госпитализирована прямо с репетиции своего московского шоу. На следующий день молодая мама перенесла срочную операцию на почках, но через неделю после выписки уже отправилась на гастроли по Германии. А по возвращении звезда… вновь попала в больницу.

«Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате — @anitatsoy — твоя помощь в самой экстренной ситуации — абсолютно бесценна. Благодарю тебя) Потихоньку организм восстаеавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов. Дай Бог. Совсем скоро мы отправляемся в тур по Уралу, а пока готовим для вас наш новый блокбастер #instadrama», — заявила Лобода в своем микроблоге, немало перепугав поклонников (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).