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«Демон пытался украсть моего ребенка»: от послеродовой депрессии женщину спасла книга

Мать двоих детей рассказала, как писательство спасло ее в ее «самые темные дни» после перенесенного послеродового психоза.

Англичанка Оливия Сигл, 40 лет, которая живет в Шропшире со своим мужем Джейми и их двумя девочками Эвой, шести лет, и Исла-Май, пяти лет, написала книгу, подробно описывающую ее сражения с тяжелой послеродовой депрессией и послеродовым психозом, сообщает британское издание Daily Mail.

В самые тяжелые времена Оливия думала, что «демон» пытается украсть ее ребенка, но именно писательства наконец помогло ей.

«Изначально это дало мне выход для эмоций», — сказала она Феймаил. «Затем это дало мне чувство общности и поддержки, связав меня с другими женщинами, которые переживали подобные события».

Письма стали приходить после публикации ее книги «Bonkers — веселые и честные сказки о материнстве, беспорядке и психическом здоровье». Писательница стала рассылать бесплатные экземпляры своей книги вместе с ответами на письма. В том числе ей писали мужчины, чьи жены страдали от послеродовой депрессии, а они не знали, как им помочь.

В августе 2013 года, когда Эве было около восьми месяцев, Оливия пережила свой первый эпизод психоза. «Это длилось 5-10 минут, но казалось, что это целая жизнь», — сказала она. Впоследствии несколько месяцев у нее были галлюцинации, в которых «демон летал по дому и говорил ей, что дочкам будет лучше без нее, а она плохая мать». То же самое повторилось после рождения второй дочери.

Оливия не стыдится признать, что, борясь с психическими заболеваниями и заботясь о крошечных людях, она потеряла себя на этом пути. «Я долгое время чувствовала себя как кусок головоломки с несколькими недостающими фрагментами, и только после написания этой книги я начала чувствовать себя снова. Как настоящий человек, идущий своим путем и своими амбициями», — объяснила Оливия.

Говоря о своих надеждах на будущее, Оливия добавила: «Моя мечта и цель - найти способы собрать средства, которые позволят мне выкупить копии моей книги у издателей, а затем распространять их для бесплатно для мам по всей стране, страдающих от их психического здоровья».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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