«Демон пытался украсть моего ребенка»: от послеродовой депрессии женщину спасла книга

«Изначально это дало мне выход для эмоций», — сказала она Феймаил. «Затем это дало мне чувство общности и поддержки, связав меня с другими женщинами, которые переживали подобные события».

Письма стали приходить после публикации ее книги «Bonkers — веселые и честные сказки о материнстве, беспорядке и психическом здоровье». Писательница стала рассылать бесплатные экземпляры своей книги вместе с ответами на письма. В том числе ей писали мужчины, чьи жены страдали от послеродовой депрессии, а они не знали, как им помочь.

В августе 2013 года, когда Эве было около восьми месяцев, Оливия пережила свой первый эпизод психоза. «Это длилось 5-10 минут, но казалось, что это целая жизнь», — сказала она. Впоследствии несколько месяцев у нее были галлюцинации, в которых «демон летал по дому и говорил ей, что дочкам будет лучше без нее, а она плохая мать». То же самое повторилось после рождения второй дочери.