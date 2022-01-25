Деменция бывает не только в 60: чек-лист ранних симптомов для самопроверки
Обычно эта болезнь развивается в возрасте после 65 лет. Но некоторые заболевания, интоксикации или травмы могут послужить причиной ее более раннего проявления. К сожалению, в настоящее время деменцию невозможно вылечить, но прогрессирование симптомов можно замедлить. Тяжелая степень приводит к полной утрате способности к самообслуживанию, в результате чего больной требует постоянного ухода и наблюдения. По статистике, женщины страдают вдвое чаще мужчин.
Наличие более 3 симптомов из чек-листа для самопроверки ниже уже хорошая причина для подстраховки. В случае их обнаружения следует сделать МРТ головного мозга, проверить эндокринную и иммунную системы, состав крови и баланс витаминов с микроэлементами.
Невозможность вспомнить слово. Иногда бывает, что название соуса, последнего альбома исполнителя или имя троюродной сестры вылетает из головы, хотя буквально вчера вы его еще помнили и использовали. Такая ситуация нормальна в любом возрасте, если не повторяется на регулярной основе.
Мрачная и негативная оценка окружающего мира. Люди — враги, вселенная — серость, добро — вымысел, дела — плохо. Возрастные больные видят мир в серых тонах, где нет места доверию, искренности и теплу.
Депрессия. При деменции повреждаются клетки мозга. Возможность чувствовать себя счастливым и получать удовольствие разрушается на биологическом уровне. На самой ранней стадии деменции часто наблюдается депрессия с периодами агрессивного возбуждения.
Невозможность самоидентификации. Нормально забыть, какой сегодня день, на январских праздниках. Но вызывает тревогу невозможность дойти по памяти до любимой пекарни, которую посещаете 3 раза в неделю уже пять лет. Или непонимание, кто вы и куда направляетесь.
Все теряет смысл. Человек с деменцией обладает одним хобби — отсутствием хобби. Полное безразличие распространяется не только на него самого, но и на окружающих. В его глазах больше нет интереса. Ему все равно.
Невозможность сосредоточиться. Все мы помним преподавателей, которые на уроке могли уйти от темы и начать рассказывать о своей жизни. Но если подобное происходит регулярно и человек неспособен вести диалог в рамках одной темы, не переключаясь на десятки других, то это повод для волнения.
Наличие секретных мест в квартире. Человек с деменцией склонен к складированию вещей, нежеланию расставаться с пыльными раритетами и организации тайников. К сожалению, часто пациент не может вспомнить локацию своего сейфа, поэтому проявляет агрессию и обвиняет окружающих в краже.
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