Деменция бывает не только в 60: чек-лист ранних симптомов для самопроверки

Обычно эта болезнь развивается в возрасте после 65 лет. Но некоторые заболевания, интоксикации или травмы могут послужить причиной ее более раннего проявления. К сожалению, в настоящее время деменцию невозможно вылечить, но прогрессирование симптомов можно замедлить. Тяжелая степень приводит к полной утрате способности к самообслуживанию, в результате чего больной требует постоянного ухода и наблюдения. По статистике, женщины страдают вдвое чаще мужчин.

Наличие более 3 симптомов из чек-листа для самопроверки ниже уже хорошая причина для подстраховки. В случае их обнаружения следует сделать МРТ головного мозга, проверить эндокринную и иммунную системы, состав крови и баланс витаминов с микроэлементами.