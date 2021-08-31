Дельта-штамм нашел новую цель: почему дети стали тяжелее переносить COVID-19

«Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим дельта-штаммом SARS-CoV-2. Дети так же болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая», — сообщил врач «РИА Новости».

По его словам, увеличение количества таких детей происходит из-за различных патологий, вроде избыточной массы тела, нарушения обмена глюкозы и вплоть до сахарного диабета. Затем Андрей Поздняков отметил, что у детей чаще регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления COVID-19, а также у них бывают и постковидные осложнения.

«В частности — мультисистемный воспалительный синдром, который может возникать даже после легкого заболевания. Это тяжелое состояние требует госпитализации и интенсивной терапии. Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых», — сообщил специалист.