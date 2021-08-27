«Дельта» разрывает легкие: какими опасными последствиями грозят новые штаммы COVID-19

К симптомам распространенного штамма относят рвоту, тошноту, боли в животе и диарею. Люди принимают данные признаки за проблемы с желудочно-кишечным трактом и начинают самолечение, а не обращаются к специалисту и получают обезвоживание, которое усложняет лечение, отметила эксперт.

Кроме того, Станевич рассказала, что для «дельты» не характерна потеря обоняния, появилась новая проблема — разрывы легких. «При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры, наступает коллабирование легкого, оно спадается, и нарастает дыхательная недостаточность. Это уже острая хирургическая ситуация, необходимо дренировать легкое, выпускать воздух», — объяснила инфекционист «Ленте.ру».

Как оказалось, новая патология может произойти на любой фазе заболевания, которое делится на три этапа. Первая фаза длится до 7 дня болезни и обычно сопровождается лихорадкой, кашлем, диареей и прочими симптомами, затем вторая — с 7-го по 10-12-й дни болезни. Тогда усугубляются легочные симптомы: появляются или увеличиваются участки «матового стекла» в легких, кашель и одышка более выражены, снижается сатурация, объясняет врач. После 12 суток болезни наступает третья фаза, когда могут возникнуть угрожающие жизни острый респираторный дистресс-синдром и цитокиновый шторм.

Оксана Станевич считает, что спонтанные разрывы легких связаны с особенностями штаммов SARS-CoV-2, а «дельта»-вариант вызывает более выраженный воспалительный ответ в легких.