Дело не в деньгах: болтливые дети из обеспеченных семей лучше учатся

Дети начинают говорить в разном возрасте: кто-то раньше, кто-то позже. Нередко малыши, которые позже сверстников начали болтать, оказываются более словоохотливыми в сравнении с раньше заговорившими сверстниками. Об этом пишет издание Child Development.

Ученые наблюдали за 700 детьми из Великобритании в возрасте от четырех до шестнадцати лет. И пришли к любопытному выводу: дети с развитыми вербальными и лингвистическими навыками успешней сверстников. Они лучше учатся в школе и чаще добиваются затем успеха во взрослой жизни.

Большинство подобных детей выросли в обеспеченных семьях. По мнению экспертов, это можно объяснить. В таких семьях с наследниками чаще общаются, интересуются их мнением. вместе с родителями они, как правило, рано начинают путешествовать и общаться с другими людьми. У них меньше комплексов. У детей из малообеспеченных семей зачастую скудный словарный запас, они не всегда уверены в себе, учеба нередко интересует их меньше.

Исследователи также считают, что очень важно, какие знания и опыт родители заложат в ребенке до пяти лет.