Дело не только в здоровье: почему все-таки стоит носить шапку в холода

В прохладное время года отказ от шапок чреват спазмами сосудов головы, не говоря уже об этом в ветренную погоду. «Ветер — дело неприятное. Надо смотреть на температуру на улице. Если она минус три градуса, то при ветре обычно ощущается как минус десять. Так сильно переохлаждать кожу головы не стоит. За этим может возникнуть проблема спазма сосудов, а значит, нарушение питания волос», — объяснила она в беседе с радио Sputnik.

Как сообщает специалист, надо носить головной убор даже когда минусовая температура воздуха отмечается не по факту, а по ощущениям. Подобную характеристику можно встретить в приложениях погоды на смартфонах. «Стойкость людей иногда поражает. Но если они хотят быть красивыми, то надо помнить, что последствие спазма сосудов — это выпадение волос. Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос, или же носить парик. Тут нужно выбирать. Поэтому когда температура воздуха ниже минус семи градусов, шапка необходима», — заключила Ольга Кохас.