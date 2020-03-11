Не только вакцинация: россиянам напомнили, как защититься от клещевого энцефалита

Как объяснили представители ведомства на своем сайте, клещи являются переносчиками арбовируса, который вызывает клещевой вирусный энцефалит. Опасности подвергаются не только взрослые и дети независимо от пола и возраста, но и животные. Заразиться можно даже при употреблении в пищу «сырого молока коз, овец, коров, буйволиц, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке».

Самой эффективной мерой защиты от клещей станет закрытая одежда, которую надо обязательно надевать при посещении лесов. Рубашка должна быть с длинными рукавами и заправлена в штаны, на запястьях ее лучше дополнительно закрепить резинкой, чтобы перекрыть насекомым доступ к телу, то же самое касается и штанин брюк. На голову необходимо надевать головной убор – шляпу, кепку или косынку. После прогулки рекомендуется тщательно осмотреть себя (одежду, тело и волосы), близких и домашних животных (если они были с вами в лесу) на предмет того, не прицепился ли клещ.