Не только вакцинация: россиянам напомнили, как защититься от клещевого энцефалита
Как объяснили представители ведомства на своем сайте, клещи являются переносчиками арбовируса, который вызывает клещевой вирусный энцефалит. Опасности подвергаются не только взрослые и дети независимо от пола и возраста, но и животные. Заразиться можно даже при употреблении в пищу «сырого молока коз, овец, коров, буйволиц, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке».
Самой эффективной мерой защиты от клещей станет закрытая одежда, которую надо обязательно надевать при посещении лесов. Рубашка должна быть с длинными рукавами и заправлена в штаны, на запястьях ее лучше дополнительно закрепить резинкой, чтобы перекрыть насекомым доступ к телу, то же самое касается и штанин брюк. На голову необходимо надевать головной убор – шляпу, кепку или косынку. После прогулки рекомендуется тщательно осмотреть себя (одежду, тело и волосы), близких и домашних животных (если они были с вами в лесу) на предмет того, не прицепился ли клещ.
Также не лишним будет использование специальных спреев и кремов против клещей и других насекомых, которые необходимо использовать строго по инструкции. Всем, кто ездит в командировки или проживает в регионах с неблагоприятной с точки зрения заболеваемости обстановкой, рекомендовано сделать прививки против клещевого энцефалита. По данным Роспотребнадзора, наиболее опасными регионами считаются Уральский, Сибирский и Дальневосточный, а также Тверская, Ярославская области. В Москве и Московской области заразиться шансов мало.
Если вы обнаружили у себя клеща, главное – не паникуйте. Не пытайтесь удалить его самостоятельно, обратитесь к врачу в ближайшую поликлинику или травмпункт – там вам обязательно помогут и возьмут анализы. На сайте ведомства пояснили, что инкубационный период длится от 10 до 14 дней: «Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен – лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище».
Фото: Instagram
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