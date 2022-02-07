Действительно ли в конце зимы авитаминоз неизбежен и стоит ли сразу принимать витамины
Терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алена Хрипкова специально для Passion.ru дала подробное разъяснение. По ее словам, авитаминоз в конце зимы — это в какой-то степени миф, причем миф весьма удобный: «Зимой организму требуется все то же количество витаминов и микроэлементов, что и в любое другое время года. Распространенное мнение о том, что после зимнего периода у каждого недостаток витаминов, который нужно восполнить, — миф», – пояснила доктор, добавив, что авитаминоз — это тяжелое заболевание, которое проявляется совокупностью серьезных симптомов. В современном мире, где практически любой продукт доступен в любое время года, острая и длительная нехватка одного или нескольких витаминов встречается крайне редко.
По мнению специалиста, в большинстве случаев жалобы на слабость и усталость связаны с тем, что зимой мы просто мало двигаемся, редко бываем на свежем воздухе и чаще болеем. В таком случае рекомендуется обратиться за консультацией к врачу-терапевту, а благодаря телемедицине это можно сделать онлайн в течение нескольких минут. Если есть дополнительные симптомы, специалист может порекомендовать сдать анализы крови, чтобы исключить такие заболевания, как анемия или нарушения функции щитовидной железы.
Сдавать анализы крови на содержание витаминов просто так не нужно: их содержание в крови постоянно меняется, а нормы в лабораторных бланках показывают средние значения, выход за рамки которых может напугать. Небольшое отклонение от этих значений при отсутствии специфических жалоб не говорит о патологии, а через некоторое время может поменяться.
Также Алена Хрипкова заметила, что не стоит заниматься самолечением и назначением себе каких бы то ни было добавок без предварительного визита к врачу: бесконтрольный прием может нанести больше вреда, чем пользы: «Без рецепта принимать витамины нельзя: они небезвредны и могут вызвать токсический эффект при переизбытке. Польза поливитаминных комплексов не доказана. Отдельные витамины (например, витамин D) назначаются врачом в профилактической дозировке на длительное время. Также специальные добавки назначаются беременным и кормящим женщинам».
Фото: freepik