Действительно ли в конце зимы авитаминоз неизбежен и стоит ли сразу принимать витамины

Терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алена Хрипкова специально для Passion.ru дала подробное разъяснение. По ее словам, авитаминоз в конце зимы — это в какой-то степени миф, причем миф весьма удобный: «Зимой организму требуется все то же количество витаминов и микроэлементов, что и в любое другое время года. Распространенное мнение о том, что после зимнего периода у каждого недостаток витаминов, который нужно восполнить, — миф», – пояснила доктор, добавив, что авитаминоз — это тяжелое заболевание, которое проявляется совокупностью серьезных симптомов. В современном мире, где практически любой продукт доступен в любое время года, острая и длительная нехватка одного или нескольких витаминов встречается крайне редко.

По мнению специалиста, в большинстве случаев жалобы на слабость и усталость связаны с тем, что зимой мы просто мало двигаемся, редко бываем на свежем воздухе и чаще болеем. В таком случае рекомендуется обратиться за консультацией к врачу-терапевту, а благодаря телемедицине это можно сделать онлайн в течение нескольких минут. Если есть дополнительные симптомы, специалист может порекомендовать сдать анализы крови, чтобы исключить такие заболевания, как анемия или нарушения функции щитовидной железы.