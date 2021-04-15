Дефицит кальция и другие проблемы со здоровьем, о которых могут «рассказать» зубы

По улыбке можно определить и явный недостаток кальция. Посмотрите на свою челюсть, если десны приподняты и обнажают корень зуба, нужно срочно принимать меры. При дефиците кальция организм забирает его из костей, что в итоге приведет к их повышенной ломкости.

Помимо этого в образовавшееся пространство между зубами и десной станет попадать еда и могут проникнуть бактерии, и если не обратиться к стоматологу, начнется гнойное воспаление. А когда эти выделения станут попадать в желудок, начнутся проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Следите за здоровьем ваших зубов и регулярно проходите обследование у стоматолога. Тогда вы сможете предупредить многие болезни или вовремя начать лечение.