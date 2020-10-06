ДЦП: причины возникновения детского церебрального паралича, симптомы и как его лечат

33 российских ребенка с ДЦП совершили маленький подвиг и написали по одной букве, из которых дизайнеры собрали уникальный «Доброшрифт», который может скачать и использовать каждый. Благодаря этому все больше людей смогут помочь детям, которые действительно нуждаются в помощи. А чтобы вы узнали немного больше об этом заболевании, редакция Passion.ru решила рассказать вам о том, каковы причины возникновения заболевания и как его лечить.

Детский центральный паралич – это понятие, объединяющее группу неврологических нарушений, которые возникают вследствие повреждения мозговых структур у ребенка либо в утробе матери, либо в первые недели жизни. Симптомы ДЦП проявляются либо сразу после рождения, либо постепенно, однако врачи в один голос повторяют, что очень важно как можно раньше их заметить. К основным признакам заболевания относятся всевозможные нарушения двигательной активности ребенка: он поздно начинает держать головку, а затем ползать, сидеть и ходить. При этом его мышцы либо чересчур расслаблены, либо находятся в гипертонусе, из-за чего часто случаются судороги, а конечности принимают неестественное положение. Среди других симптомов: нарушения слуха, зрения и речи, задержка психоэмоционального развития, проблемы в работе мочевыделительной системы и желудочно-кишечного тракта.