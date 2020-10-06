ДЦП: причины возникновения детского церебрального паралича, симптомы и как его лечат
33 российских ребенка с ДЦП совершили маленький подвиг и написали по одной букве, из которых дизайнеры собрали уникальный «Доброшрифт», который может скачать и использовать каждый. Благодаря этому все больше людей смогут помочь детям, которые действительно нуждаются в помощи. А чтобы вы узнали немного больше об этом заболевании, редакция Passion.ru решила рассказать вам о том, каковы причины возникновения заболевания и как его лечить.
Детский центральный паралич – это понятие, объединяющее группу неврологических нарушений, которые возникают вследствие повреждения мозговых структур у ребенка либо в утробе матери, либо в первые недели жизни. Симптомы ДЦП проявляются либо сразу после рождения, либо постепенно, однако врачи в один голос повторяют, что очень важно как можно раньше их заметить. К основным признакам заболевания относятся всевозможные нарушения двигательной активности ребенка: он поздно начинает держать головку, а затем ползать, сидеть и ходить. При этом его мышцы либо чересчур расслаблены, либо находятся в гипертонусе, из-за чего часто случаются судороги, а конечности принимают неестественное положение. Среди других симптомов: нарушения слуха, зрения и речи, задержка психоэмоционального развития, проблемы в работе мочевыделительной системы и желудочно-кишечного тракта.
В зависимости от его проявлений и того, какая именно зона мозга повреждена, специалисты выделяют несколько форм ДЦП. Чаще всего, в 40% случаев, встречается спастическая диплегия, которая характеризуется полным или частичным параличом конечностей. Она часто идет в тандеме с гиперкинетической формой, которая выражается в непроизвольных движениях. Дети с атонически-астатической формой ДЦП страдают от нарушения координации движений и баланса. При гемипаретической форме обездвиженной оказываются конечности либо левой, либо правой половины тела. Самой тяжелой считается двойная гемиплегия, при которой дети не способны не только нормально двигаться, но и сидеть и держать голову из-за скованности мышц.
Однако детский церебральный паралич – это не приговор, но стоит отдавать себе отчет, что лечение в данном случае – процесс пожизненный. Но не стоит забывать, что мозг – орган, которые активно развивается в раннем возрасте и в целом обладает огромными компенсаторными возможностями, потому при грамотной и регулярной комплексной реабилитации во взрослом возрасте люди с ДЦП могут жить полноценной жизнью. Так что, чем раньше болезнь была распознана и началось лечение, тем эффективнее будут результаты. Одним из самых действенных методов считается массаж, цель которого – нормализовать мышечный тонус. Также активно используются лечебная гимнастика, физиотерапия (при отсутствии судорог), занятия на специальных тренажерах и прием препаратов, стимулирующих мозговую деятельность.
Фото: depositphotos
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