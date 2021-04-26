COVID-19 заставил россиянок отложить визит к гинекологу

Согласно полученной статистике, о необходимости посещать гинеколога не реже 1 раза в год, сказали 92% специалистов, но соблюдают это правило только 78% врачей и 63% пациенток, а 23% женщин вовсе не посещают специалиста без необходимости, жалоб на здоровье.

В связи с коронавирусной инфекцией, в течение последних 12 месяцев посетили женского доктора только 66% врачей и 53% пациенток. А 62% женщин заверяют, что пандемия COVID-19 и соответствующие ограничения не повлияли на их решение о плановых осмотрах в медицинских учреждениях, но все же 71% женщин отложили свои планы по посещению женской консультации из-за опасений заразиться вирусом, а 10% отменили прием на неопределенный срок.