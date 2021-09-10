COVID-19: почему нет антител после вакцинации и ждать ли четвертую волну в Москве

В первую очередь специалист отметил, что недостаточный уровень антител возможен из-за ошибок в тест-системе, поскольку показатели после каждой вакцины проверяются по-разному. Еще одной причиной может быть редкий генетический дефект выработки иммуноглобулина G.

Также причиной может стать иммунное старение. При этом врач сообщил, что это касается не только пожилых людей, способность к формированию гуморального специфического иммунного ответа может быть снижена у любого человека, независимо от возраста. Существует категория людей с «поздней реакцией», у них антитела вырабатываются гораздо дольше остальных, таких среди вакцинированных порядка 5%.

Еще иммунный ответ может не сформироваться из-за некачественной вакцины, например, если не соблюдались условия ее хранения, и из-за приема некоторых препаратов через инъекции в течение длительного времени. Об этом сообщается в издании «Доктор Питер».

Несмотря не перечисленные варианты, важно вакцинироваться. Тем самым вы снизите риски заражения или увеличите шансы на легкое течение болезни. К тому же, как сообщает руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока. По его словам, уже известно, в какой очередности и при каком уровне заболеваемости нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в Москве было зарегистрировано 1566 новых случаев заражения коронавирусом.